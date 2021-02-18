Як оцінювати учнів з особливими освітніми потребами: досвід вчительки

Іноді складно оцінювати учнів з особливими освітніми потребами, адже треба зважати на їхні можливості. Тож, читайте поради про те, де брати критерії для оцінювання дітей з ООП.

Так, вчителька-логопед київської школи №58 у Києві Ольга Малікова запевняє, що часом потрібно коригувати рекомендації інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ).

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Які проблеми з оцінювання учнів з ООП

За її словами, у деяких дітей знижене розуміння мовлення. І коли він/вона слухає урок , то може погано розуміти. Або ж якщо учень має дислексію, то диктант чи переказ він не зможе виконати. Як тоді оцінювати дітей?

Експертка запевняє, що немає чітких критеріїв, як оцінювати дітей з ООП. Загалом є два варіанти оцінювання: для дітей, які мають інтелектуальні порушення і працюють за модифікованою програмою, і загальні.

Для тих, хто вчаться за спрощеними програмами, є критерії, які базуються на критеріях оцінювання в спеціальній освіті. З ними простіше. Але після 9 класу у свідоцтві буде видно, що дитина вчилася не так, як усі,

– наголосила Ольга Малікова.

А окрім модифікованих програм, є адаптовані. Дитина, яка працює за такою програмою, може витрачати більше часу на виконання завдань, бо має труднощі з концентрацію. Тоді вчителі зменшують обсяг завдань, залишаючи складність, або дають підтримку.

Вчителька додає, що якщо в дитини зараз корекційна робота над проблемами з письмовим мовленням, дитина просто не може не робити деякі помилки. Тому під час перевірки робіт їх можуть не враховувати.

"І тут учителі скажуть, що якщо оцінювати цих дітей інакше, то однокласники будуть незадоволені. Але водночас якщо взаємодія між учнями вибудувана правильно, цього не станеться. Бо за два роки навчання в початковій школі (коли ще немає оцінок) учні й так розуміють, що дитині з ООП потрібно більше уваги й допомоги", – заявляє Малікова.



Діти з особливими освітніми потребами / Фото НУШ

До того ж, зараз учителі не розголошують інформацію про оцінки нікому, крім батьків дитини.

Але тут виникає страх, що на ДПА дитина з ООП отримає нижчі оцінки, аніж були поточні. "В одній зі шкіл, де дитині з ООП у 3 – 4 класах ставили високі оцінки, бо враховували старання й бажання працювати, дозволили не йти на ДПА в 4 класі й не травмувати. Але в 9 чи 11 класі так не буде", – каже експертка.

Що робити вчителям

За 5 років роботи з інклюзивним навчанням Ольга Малікова знайшла вихід – зустрічі педагогів з батьками для розроблення індивідуальних критеріїв оцінювання. На зустрічі також має бути заступник із навчально-виховної роботи, щоби зберегти законність цього.

Потрібно говорити з батьками, що дитина програму не тягне, що ми пройшли стільки тем за місяць, ось загальний результат класу, а ось – вашої дитини. Вона не розуміє програми. Тоді батьки мають розуміти реальну картину,

– запевняє вона.

Так, іноді вчителі завщують оцінки. За її словами, комусь можна поставити реальну оцінку, щоб учень старався, а комусь, якщо дитина докладала зусиль, але її особливості не дають їй зробити краще, є сенс трохи завищити оцінку, щоби підтримати в навчанні.

Вчителька вважає, що потрібно створити індивідуальну систему оцінювання для дітей з ООП. Якщо команда дійде згоди, як оцінювати дитину, і кожен поставить під цими критеріями підпис, то надалі не буде конфліктів та проблем. Ця одна зустріч зніеме усі питання на роки навчання.