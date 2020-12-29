Після новорічних свят під час локдауну школи мають продовжити канікули або запровадити дистанційне навчання. Зокрема, у Києві школярі почнуть навчання в онлайн-режимі. Як вчителеві оцінювати учнів під час дистанційної освіти – читайте поради у матеріалі.

Освітній експерт, учитель Новопечерської школи Юрій Гайдученко поділився рекомендаціями про оцінювання учнів на онлайн-навчанні, повідомляє видання "Освіторія".

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Платформа для перевірки учнів

За словами експерта, змішане навчання вимагає змінювати структуру і наповнення уроку, а тому вчителі мають змінювати і методи оцінювання.

Гайдученко радить педагогам використовувати платформу Classtime — це зручна українська розробка, де можна швидко створити тестові й практичні завдання.

Зокрема, цей інструмент має також формат швидкої перевірки письмових робіт з використанням штучного інтелекту: вчитель перевіряє одну роботу і позначає там правильні відповіді. А вже в інших роботах система автоматично маркує їх як правильні.

Як оцінити учня, який перебуває на самоізоляції

Зараз учителі мають швидко реагувати на зміну ситуації, адже учні можуть спокійно навчатися у школі, а вже наступного тижня перейти на самоізоляцію.

Важливо, щоб дитина, яка з різних причин навчається з дому, не почувалася обділеною чи виключеною з процесу. Якщо діти в класі пишуть контрольну, то учні на самоізоляції теж можуть виконувати її,

– наголосив експерт.

Але він додав, що перед контрольною дуже важливо проговорити всі правила: наприклад, правило увімкненої камери, правило не відкривати додаткові сторінки у браузері.

Цікава порада! Платформа Classtime автоматично закриває користувачу доступ до тестової роботи, якщо дитина відкриває додаткову вкладку в браузері.

Водночас, за словами Гайдученка, у період самоізоляції різних дітей вчитель має тримати контакт із батьками учнів, щоб знати, як почувається дитина — чи вона захворіла, чи просто є контактною особою, чи вона може навчатися паралельно з рештою класу.

Як оцінювати, якщо у вчителів чи учнів немає якісного інтернету? На жаль, багато українських шкіл не мають якісного інтернету, і вчителі не можуть користуватися тоді цифровими інструментами.

Тому вчителі шукають інші способи оцінювання учнів. Наприклад, у Канаді, щоб тримати зв’язок з учнями, педагоги розробили індивідуальну систему для кожної дитини, коли вона 2-3 дні на тиждень приходить до школи на індивідуальну зустріч з учителем.

Окрім того, щотижня вчитель роздає учням папку із завданнями та інструкцію для батьків із правильними відповідями до них. Батьки отримують такий щоденник з наліпками для оцінювання дітей: ввечері після роботи батьки можуть перевірити завдання, звірити з правильними відповідями і дати дитині відповідний стікер.

Як розвивати в учнів навички самооцінювання

Всі вчителі мають прагнути до того, щоб діти самі могли оцінювати свою роботу і будь-яке оцінювання загалом сприймали як поштовх до вдосконалення. Для цього діти мають розуміти, чого від них очікує навчальна програма, вчитель та вони самі.

Тому кожну вправу, яку дає вчитель, треба аргументувати — для чого вона, а також залучати учнів до критичного мислення.

Раджу вчителям запровадити традицію — 5 хвилин наприкінці кожного уроку залишати для рефлексії. Навіть якщо це означає, що ви не встигли викласти весь матеріал,

– наголосив експерт.

Для рефлексії можна використовувати такі запитання:

Що вам вдалося здобути під час виконання завдань сьогодні?

Чи помітили, як змінилися ваші навички критичного мислення, наприклад?

Чи виправдалися ваші очікування щодо процесу вивчення цього матеріалу?

Як мотивувати учнів до навчання через оцінювання? Мотивація до освіти залежить від того, наскільки учень відчуває відповідальність за своє навчання. Тому чим більше учень залучений до процесу оцінювання, тим вищою буде його мотивація.

"Ми часто вважаємо, що вчителю було б простіше, якби критерії оцінювання творчих робіт і проєктів розробило МОН і просто надало їх школам. Але уявіть, наскільки ціннішими будуть ці критерії, якщо їх випрацюють самі учні", – сказав Гайдученко.