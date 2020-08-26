Кожна дитина, яка ходить до школи, повинна мати власний робочий простір, де вона зможе спокійно робити уроки, займатися творчістю або просто читати книгу. Тому ми підготували кілька порад, які допоможуть організувати робоче місце для малечі.

Незабаром 1 вересня і, незалежно від того, буде в школі онлайн чи офлайн навчання, батькам варто подбати про робочий простів дитини, пише 4mama.

ЦІкаво Які школи можуть з 1 вересня почати навчання дистанційно: міста та регіони червоної зони

Як організувати робоче місце для школяра: поради

Враховуйте бажання школяра

Обговоріть зі дитиною, якою вона хоче бачити своє робоче місце. І не спішіть з цим. Також меншим дітям варто запропонувати кілька варіантів на вибір, бо вони навряд чи зможуть як старші діти можуть одразу видати масу ідей.

І враховуйте інтереси дитини при організації робочого місця. Можливо, вона любить малювати чи читати, то тут більше місця приділіть альбомам, олівцям чи книгам. Якщо ж малеча обожнює подорожі, то можна над столом повісити карту світу.



Робоче місце школяра / Фото Gazeta

Щоб дитина не вибивалася з графіка і стежила за часом, поставте на її робочому столі годинник. Також важливо, щоб біля робочого стола було спеціально відведене місце для рюкзака.

Подбайте про комфорт та затишок

Пам’ятайте, що письмовий стіл має відповідати певним критеріям. До прикладу, край столу має розташовуватися на рівні грудей школяра, ноги стоти на підлозі, руки, зігнуті в ліктях, розташовані на столі.

Як обрати меблі для дитини? Якщо говорити про числові значення, то орієнтовно для дитини зростом до 130 см стіл повинен бути заввишки 50-52 см, а стілець — 30-32 см.

Окрім того, робочий стіл повинен знаходитися в найбільш освітленій частині кімнати. Бажано ставити його біля вікна. Також важливо, щоб сідаючи за стіл, дитина відчувала емоційний комфорт. Зробіть це робочий стіл улюбленим місцем дитини у будинку.

До теми Скільки коштує зібрати дитину в школу у 2020 році: основні витрати

Купіть всі необхідні речі

Купіть дитині всі речі, які необхідні для навчання: зошити, ручки, фарби тощо. Також дитині стане у нагоді настільна лампа або дошка з коркового дерева – на ній можна буде залишати розклад уроків, різні нагадування, календар або написи-мотиватори. Подбайте про все заздалегідь, щоб дитина мала до 1 вересня облаштоване місце.

Продумайте, де будуть зберігатися книги, зошити, канцтовари та інше шкільне приладдя. До прикладу, їх можна тримати в закритих ящиках в столі або в спеціальних контейнера чи на полицях.

Відокремте робочу зону від ігрової

Бажано візуально відокремити робоче місце дитини від іншої частини кімнати. Це можна зробити, встановивши перегородку, ширму, пересувні стелажі чи просто пофарбувавши стіни у цій частині кімнати в інший колір. Так, дитина зможе швидко налаштуватися на роботу.

Також можна біля робочої зони облаштувати спортивний куточок, де б дитина могла відпочивати від виконання розумових завдань.

Як відбуватиметься навчання з 1 вересня: нові правила

Школи по всій Україні почнуть працювати 1 вересня. Але оскільки низку міст та районів віднесли до "червоної" зони, там може проходити навчання дистанційно.

Окрім того, Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в школах. Зокрема:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора;

в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;

натомість вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;

у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.