Як організувати навчання у школах для дітей з ООП у новому навчальному році: поради МОН

Міністерство освіти і науки надало методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в школах у 2021/2022 навчальному році. Які необхідні умови та як працюватимуть школи під час карантину – читайте у статті.

У МОН наголосили, що наразі пріоритетними завданнями є створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, задоволення потреб учнів з ООП та створення інклюзивного освітнього середовища.

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Навчання під час карантину

Як навчатимуть учнів з ООП під час карантину? У разі встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП може здійснюватися дистанційно.

Проведення таких занять здійснюється за наказом керівника закладу та погодженням одним з батьків.

При цьому графік проведення корекційно-розвиткових занять із використанням технологій дистанційного навчання затверджується керівником закладу освіти.

Рекомендації для навчання дітей з ООП

МОН також визначило перелік основних елементів забезпечення доступності та умов для організації інклюзивного навчання у школі:

доступність прилеглої території до будівлі закладу освіти (шляхи руху, зона паркування транспорту);

безбар'єрний вхід (входи, виходи, сходи, пандуси);

безперешкодний рух у приміщеннях (коридори, ліфти, підйомники, позначення, піктограми);

доступність до дверних і відкритих прорізів; пристосування приміщень (шляхів руху, загальних і санітарних приміщень, рекреаційних зон).

Зазначимо, що до інклюзивно-ресурсних центрів батьки можуть звертатися від народження дитини, а не з 2 років, як було раніше. Також визначено основні завдання інклюзивно-ресурсних центрів:

проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

забезпечення участі педагогічних працівників ІРЦ в діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООП;

надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з ООП (дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти, дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу);

визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з ООП в інклюзивному класі тощо;

оновлено підходи до визначення особливих освітніх потреб та затверджено категорії особливих освітніх потреб.

Додамо, що у 2021/2022 навчальному році учні спеціальних закладів освіти відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності навчаються за відповідними типовими освітніми програмами.

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МОН звертає особливу увагу на якість складання індивідуальної програми розвитку дитини, мета якої – забезпечення індивідуалізації освітнього процесу конкретної дитини шляхом адаптації та/або модифікації навчального матеріалу.