Як організувати навчання в садочках під час карантину: поради для батьків та вихователів

11 лютого 2021 , 17:41
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Для безпечного перебування дітей в садочках під час карантину потребує дотримання певних правил. А для того, щоб діти комфортно навчалися, батьки та викладачі повинні співпрацювати один з одним та бути відповідальними.

У МОН дали рекомендації, розроблені Українським інститутом розвитку освіти, які допоможуть правильно організувати навчальний процес у садочках.

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Правила роботи дитсадків під час карантину

У МОЗ ще у 2020 році затвердили перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти.

Правила роботи дитсадків:

  • Перед початком роботи закладу усім працівникам міряють температуру.
  • Дітям мають міряти температуру перед входом у заклад.
  • Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.
  • Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.
  • Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
  • В ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

Що заборонено у дитсадках: використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка. Також не дозволяється проведення масових заходів за участі дітей більш ніж однієї групи.

Що повинні робити вихователям для безпеки дітей:

  • Здійснювати моніторинг стану здоров’я дітей впродовж дня.
  • Організувати зворотній зв’язок із батьками.
  • Сформувати бібліотеку онлайн-матеріалів на випадок змішаного навчання.
  • Організовувати час для дошкільнят на свіжому повітрі.
  • Допомагати дітям дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил.
  • Розповідати дітям про необхідність дотримання ними санітарно-гігієнічних правил у садочку та вдома.

Що рекомендують робити батькам:

  1. Співпрацювати з вихователями щодо організації онлайн-навчання та навчання в умовах карантинну.
  2. Інформувати вихователя про стан здоров’я дитини на початку робочого дня.
  3. Мотивувати дитину дотримуватись санітарно-гігієнічних правил у повсякденному житті.
  4. Допомагати дитині, якщо в неї щось не виходить, підтримувати її, бути терплячими.
  5. Що повинні робити керівники закладів дошкільної освіти:
  6. Дотримуватися нормативних документів, виданих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також МОЗ і МОН.
  7. Відстежувати й за потреби інформувати засновників про необхідність забезпечення дітей та працівників масками.
  8. Поширювати інформаційно-освітні матеріали щодо профілактики захворюваності на COVID-19 серед вихователів, батьків та самих дошкільнят.
  9. Стежити за дотриманням протиепідемічних заходів педагогами, батьками та дітьми.