Як організувати навчання в садочках під час карантину: поради для батьків та вихователів

Для безпечного перебування дітей в садочках під час карантину потребує дотримання певних правил. А для того, щоб діти комфортно навчалися, батьки та викладачі повинні співпрацювати один з одним та бути відповідальними.
У МОН дали рекомендації, розроблені Українським інститутом розвитку освіти, які допоможуть правильно організувати навчальний процес у садочках.
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Правила роботи дитсадків під час карантину
У МОЗ ще у 2020 році затвердили перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти.
Правила роботи дитсадків:
- Перед початком роботи закладу усім працівникам міряють температуру.
- Дітям мають міряти температуру перед входом у заклад.
- Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.
- Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.
- Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
- В ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.
Що заборонено у дитсадках: використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка. Також не дозволяється проведення масових заходів за участі дітей більш ніж однієї групи.
Що повинні робити вихователям для безпеки дітей:
- Здійснювати моніторинг стану здоров’я дітей впродовж дня.
- Організувати зворотній зв’язок із батьками.
- Сформувати бібліотеку онлайн-матеріалів на випадок змішаного навчання.
- Організовувати час для дошкільнят на свіжому повітрі.
- Допомагати дітям дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил.
- Розповідати дітям про необхідність дотримання ними санітарно-гігієнічних правил у садочку та вдома.
Що рекомендують робити батькам:
- Співпрацювати з вихователями щодо організації онлайн-навчання та навчання в умовах карантинну.
- Інформувати вихователя про стан здоров’я дитини на початку робочого дня.
- Мотивувати дитину дотримуватись санітарно-гігієнічних правил у повсякденному житті.
- Допомагати дитині, якщо в неї щось не виходить, підтримувати її, бути терплячими.
- Що повинні робити керівники закладів дошкільної освіти:
- Дотримуватися нормативних документів, виданих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також МОЗ і МОН.
- Відстежувати й за потреби інформувати засновників про необхідність забезпечення дітей та працівників масками.
- Поширювати інформаційно-освітні матеріали щодо профілактики захворюваності на COVID-19 серед вихователів, батьків та самих дошкільнят.
- Стежити за дотриманням протиепідемічних заходів педагогами, батьками та дітьми.