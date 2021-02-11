Для безпечного перебування дітей в садочках під час карантину потребує дотримання певних правил. А для того, щоб діти комфортно навчалися, батьки та викладачі повинні співпрацювати один з одним та бути відповідальними.

У МОН дали рекомендації, розроблені Українським інститутом розвитку освіти, які допоможуть правильно організувати навчальний процес у садочках. До теми Якісна дошкільна освіта в Україні: експерти розповіли про методику ECERS-3 для педагогів Правила роботи дитсадків під час карантину У МОЗ ще у 2020 році затвердили перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти. Правила роботи дитсадків: Перед початком роботи закладу усім працівникам міряють температуру.

Дітям мають міряти температуру перед входом у заклад.

Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.

Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.

Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

В ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру. Що заборонено у дитсадках: використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка. Також не дозволяється проведення масових заходів за участі дітей більш ніж однієї групи. Що повинні робити вихователям для безпеки дітей: Здійснювати моніторинг стану здоров’я дітей впродовж дня.

Організувати зворотній зв’язок із батьками.

Сформувати бібліотеку онлайн-матеріалів на випадок змішаного навчання.

Організовувати час для дошкільнят на свіжому повітрі.

Допомагати дітям дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил.

Розповідати дітям про необхідність дотримання ними санітарно-гігієнічних правил у садочку та вдома. Що рекомендують робити батькам: Співпрацювати з вихователями щодо організації онлайн-навчання та навчання в умовах карантинну. Інформувати вихователя про стан здоров’я дитини на початку робочого дня. Мотивувати дитину дотримуватись санітарно-гігієнічних правил у повсякденному житті. Допомагати дитині, якщо в неї щось не виходить, підтримувати її, бути терплячими. Що повинні робити керівники закладів дошкільної освіти: Дотримуватися нормативних документів, виданих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також МОЗ і МОН. Відстежувати й за потреби інформувати засновників про необхідність забезпечення дітей та працівників масками. Поширювати інформаційно-освітні матеріали щодо профілактики захворюваності на COVID-19 серед вихователів, батьків та самих дошкільнят. Стежити за дотриманням протиепідемічних заходів педагогами, батьками та дітьми.