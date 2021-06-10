Як організувати інклюзивне навчання у школі: законодавчі аспекти та поради

10 червня 2021 , 13:15

Джерело:

"Всеосвіта"

Міністерство освіти і науки заявило, що діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися у звичайних школах на інклюзивній формі. Тому питання організації інклюзії в школах стало ще актуальнішим.

Керівництво шкіл і садочків повинно вміти швидко систематизувати нормативно-правові засади організації інклюзивного навчання. Адже будь-які батьки можуть звернутися до школи із заявою про таке навчання для дитини.

До теми МОН змінило позицію щодо навчання дітей з інвалідністю: батьки можуть обирати будь-яку школу

Директорка Бердичівського інклюзивно-ресурсного центру Людмила Верещак розповіла про нормативно-правові документи з питань організації інклюзивного навчання у закладах освіти та надала власні рекомендації.

Як у школі організовується інклюзивне навчання

  1. Клас з інклюзивним навчанням організовується на підставі заяви батьків, висновку ІРЦ та за підтримки органу.
  2. Для цього створюється необхідна матеріально-технічна та навчально-методична база.
  3. ПІсля цього до школи набирають відповідних педагогів.
  4. Під час навчання практичний психолог має здійснювати психолого-педагогічне супроводження дітей з ООП.

Особливості інклюзивного навчання

  • В одному класі може навчатись від 1 до 3 дітей з ООП.
  • Кожна дитина має право на індивідуальний навчальний план.
  • Діти з ООП навчаються за типовими освітніми програмами.
  • Інклюзивне навчання повинно мати корекційно-розвиткову спрямованість.
  • Для таких учнів мають створити індивідуальний навчальний план.
  • Над створенням та реалізацією індивідуальної програми розвитку має працювати команда супроводу.

Директор школи має забезпечити:

  • Приведення території закладу, будівель та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм щодо інклюзивності.
  • Закупівля необхідних навчально-методичних і навчально-наочних посібників, навчально-дидактивного та ігрового обладнання.
  • Взяти на роботу відповідний штат працівників, зокрема асистента вихователя інклюзивної групи.
  • Облаштувати ресурсну кімнату для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

Хто такий асистент вчителя та що він робить

Головне завдання асистента – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП. Він має забезпечувати особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу.


Інклюзивне навчання у школі / Фото НУШ

До того ж, асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда.

Педагогічне навантаження асистента вчителя становить 25 годин на тиждень. На цю посаду приймаються особи, які мають педагогічну, вищу або професійну кваліфікацію.

Що повинен вміти асистент вчителя:

  • здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;
  • допомагати складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;
  • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;
  • налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;
  • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Що не робить асистент вчителя:

  • не веде самостійно урок, не дає самостійно завдань під час уроку чи домашніх завдань;
  • не здійснює оцінювання учнів;
  • не звільняє учнів від уроків;
  • не складає розклад відвідування уроків учнем з ООП;
  • не обирає самостійно навчальний матеріал та методики викладання без узгодження з вчителями, які працюють у класі;
  • не надає корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги;
  • не здійснює фізичний супровід здобувача освіти та не забезпечує його соціально-побутові потреби тощо.

До слова, уряд хоче скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.

Автор: Марія Бондар