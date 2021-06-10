Як організувати інклюзивне навчання у школі: законодавчі аспекти та поради

Міністерство освіти і науки заявило, що діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися у звичайних школах на інклюзивній формі. Тому питання організації інклюзії в школах стало ще актуальнішим.
Керівництво шкіл і садочків повинно вміти швидко систематизувати нормативно-правові засади організації інклюзивного навчання. Адже будь-які батьки можуть звернутися до школи із заявою про таке навчання для дитини.
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Директорка Бердичівського інклюзивно-ресурсного центру Людмила Верещак розповіла про нормативно-правові документи з питань організації інклюзивного навчання у закладах освіти та надала власні рекомендації.
Як у школі організовується інклюзивне навчання
- Клас з інклюзивним навчанням організовується на підставі заяви батьків, висновку ІРЦ та за підтримки органу.
- Для цього створюється необхідна матеріально-технічна та навчально-методична база.
- ПІсля цього до школи набирають відповідних педагогів.
- Під час навчання практичний психолог має здійснювати психолого-педагогічне супроводження дітей з ООП.
Особливості інклюзивного навчання
- В одному класі може навчатись від 1 до 3 дітей з ООП.
- Кожна дитина має право на індивідуальний навчальний план.
- Діти з ООП навчаються за типовими освітніми програмами.
- Інклюзивне навчання повинно мати корекційно-розвиткову спрямованість.
- Для таких учнів мають створити індивідуальний навчальний план.
- Над створенням та реалізацією індивідуальної програми розвитку має працювати команда супроводу.
Директор школи має забезпечити:
- Приведення території закладу, будівель та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм щодо інклюзивності.
- Закупівля необхідних навчально-методичних і навчально-наочних посібників, навчально-дидактивного та ігрового обладнання.
- Взяти на роботу відповідний штат працівників, зокрема асистента вихователя інклюзивної групи.
- Облаштувати ресурсну кімнату для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.
Хто такий асистент вчителя та що він робить
Головне завдання асистента – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП. Він має забезпечувати особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу.
Інклюзивне навчання у школі / Фото НУШ
До того ж, асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда.
Педагогічне навантаження асистента вчителя становить 25 годин на тиждень. На цю посаду приймаються особи, які мають педагогічну, вищу або професійну кваліфікацію.
Що повинен вміти асистент вчителя:
- здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;
- допомагати складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;
- вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;
- налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;
- займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.
Що не робить асистент вчителя:
- не веде самостійно урок, не дає самостійно завдань під час уроку чи домашніх завдань;
- не здійснює оцінювання учнів;
- не звільняє учнів від уроків;
- не складає розклад відвідування уроків учнем з ООП;
- не обирає самостійно навчальний матеріал та методики викладання без узгодження з вчителями, які працюють у класі;
- не надає корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги;
- не здійснює фізичний супровід здобувача освіти та не забезпечує його соціально-побутові потреби тощо.
До слова, уряд хоче скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.