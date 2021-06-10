Керівництво шкіл і садочків повинно вміти швидко систематизувати нормативно-правові засади організації інклюзивного навчання. Адже будь-які батьки можуть звернутися до школи із заявою про таке навчання для дитини.

До теми МОН змінило позицію щодо навчання дітей з інвалідністю: батьки можуть обирати будь-яку школу

Директорка Бердичівського інклюзивно-ресурсного центру Людмила Верещак розповіла про нормативно-правові документи з питань організації інклюзивного навчання у закладах освіти та надала власні рекомендації.

Як у школі організовується інклюзивне навчання

Клас з інклюзивним навчанням організовується на підставі заяви батьків, висновку ІРЦ та за підтримки органу. Для цього створюється необхідна матеріально-технічна та навчально-методична база. ПІсля цього до школи набирають відповідних педагогів. Під час навчання практичний психолог має здійснювати психолого-педагогічне супроводження дітей з ООП.

Особливості інклюзивного навчання

В одному класі може навчатись від 1 до 3 дітей з ООП.

Кожна дитина має право на індивідуальний навчальний план.

Діти з ООП навчаються за типовими освітніми програмами.

Інклюзивне навчання повинно мати корекційно-розвиткову спрямованість.

Для таких учнів мають створити індивідуальний навчальний план.

Над створенням та реалізацією індивідуальної програми розвитку має працювати команда супроводу.

Директор школи має забезпечити:

Приведення території закладу, будівель та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм щодо інклюзивності.

Закупівля необхідних навчально-методичних і навчально-наочних посібників, навчально-дидактивного та ігрового обладнання.

Взяти на роботу відповідний штат працівників, зокрема асистента вихователя інклюзивної групи.

Облаштувати ресурсну кімнату для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

Хто такий асистент вчителя та що він робить

Головне завдання асистента – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП. Він має забезпечувати особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу.



Інклюзивне навчання у школі / Фото НУШ

До того ж, асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда.

Педагогічне навантаження асистента вчителя становить 25 годин на тиждень. На цю посаду приймаються особи, які мають педагогічну, вищу або професійну кваліфікацію.

Що повинен вміти асистент вчителя:

здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;

допомагати складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;

вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;

налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;

займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Що не робить асистент вчителя:

не веде самостійно урок, не дає самостійно завдань під час уроку чи домашніх завдань;

не здійснює оцінювання учнів;

не звільняє учнів від уроків;

не складає розклад відвідування уроків учнем з ООП;

не обирає самостійно навчальний матеріал та методики викладання без узгодження з вчителями, які працюють у класі;

не надає корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги;

не здійснює фізичний супровід здобувача освіти та не забезпечує його соціально-побутові потреби тощо.

До слова, уряд хоче скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.