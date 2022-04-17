Як оплачують роботу освітян на окупованих територіях: пояснення Міносвіти

Освітяни на тимчасово окупованих територіях будуть отримувати зарплату. Механізм оплати пояснив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, закон гласить, що вимушений простій оплачують в розмірі двох третин від заробітної плати. Міносвіти та профспілка освітян мають угоду, за якою керівники освітніх закладів повинні забезпечити середньомісячну виплату зарплати працівникам.

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Оплатою має займатись місцева влада

Шкарлет пояснив: якщо простій відбувається не з провини працівників, тоді платять середню заробітну плату. Це доручили виконувати органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Проведення виплат заробітної плати може бути, якщо на окупованій території триває освітній процес за українськими стандартами та є можливість виїхати на підконтрольну українській владі територію для здійснення казначейських процедур,

– зазначив міністр.

За його словами, ті освітяни, які будуть викладати за російськими стандартами, вважатимуться колаборантами. Їх чекає кримінальне покарання.

"Ми категорично не сприймаємо впровадження освітнього процесу за російськими стандартами. 15 директорів шкіл уже звільнилися, адже не бажають працювати на окупантів. Цим директорам у будь-якому випадку виплатять заробітну плату, їх поновлять на роботі після встановлення української влади на цих територіях", – заявив Шкарлет.