Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки

Принтер вдома вже давно необхідність, а не розкіш. Це багатофункціональний ґаджет, який здатен полегшити життя усім, від батьків, яким необхідно часто друкувати важливі документи, до дітей, для яких принтер є важлививм інструментом у навчанні. Ми підготували для вас кілька важливих порад, як правильно вибрати принтер, щоб все зробити правильно.

Мабуть, не варто багато розповідати про корисність домашнього принтера для школярів та студентів, яким доводиться часто друкувати доповіді, реферати, презентації, курсові та інші роботи. Переваги для домашнього офісу чи простого ведення домашніх справ також очевидні.

Тож купуючи принтер, буде краще, якщо ви оберете багатофункціональний пристрій, який, наприклад, може друкувати якісні фото, погодьтесь це набагато простіше й швидше, ніж звертатися у професійну студію.

Як правильно обрати принтер: визначаємося, що нам потрібно

Спершу варто визначитися із завданнями, які виконуватиме принтер. Можливо це буде пристрій виключно для роботи з документами, а може інструмент для домашньої фотостудії, або ж ви хочете універсальний комбайн, який вправно виконуватиме усі завдання.

Отож одні з головних питань, на які варто дати собі відповідь перед покупкою:

яку технологію друку повинен підтримувати принтер – струменеву або лазерну;

як часто ви користуватиметеся принтером та в яких обсягах;

для створення яких матеріалів ви збираєтеся його використовувати – текстових або графічних;

яка максимальна роздільна здатність друку вас влаштує.

Який принтер кращий, струменевий або лазерний

Лазерні моделі використовують у ролі барвника спеціальний порошок або тонер. Такі принтери зазвичай дорожче обходяться при купівлі та не дешеві в обслуговуванні, крім того самостійно їх "заправити" не просто і краще звертатися з цим завданням у сервісні центри.

Струменеві принтери для друку використовують чорнило. Завдяки цьому такі принтери можуть створювати зображення, а також друкувати документи високої якості. Щодо обслуговування то такі принтери також краще "заправляти" у сервісних центрах, однак, наприклад, принтери Canon серії Megatank дуже прості в обслуговуванні, їх можна "заправляти" самостійно, а ще вони дозволяють створювати хороші повнокольорові матеріали з низькою собівартістю.

Слід зауважити, що струменевий принтер, як інструмент для дому все ж більш виправдана покупка. Це не лише дозволить заощадити на покупці але й на подальшому обслуговуванні. Такі принтери зазвичай укомплектовані системами безперервної подачі чорнила. Саме це робить їх експлуатацію вигідною в умовах частого використання і великих обсягів друку.



Принтери Canon – надійні помічники вдома / Фото Canon

Повернемося до принтерів Canon серії Megatank. Особливістю їх конструкції є фронтальні вбудовані чорнильниці. Це допомагає без зайвих зусиль стежити за рівнем чорнил. Як ми вже зазначали, ці принтери зручні в обслуговуванні, адже рівень чорнил можна швидко, легко, а головне повністю самостійно відновити завдяки оптимізованій системі поповнення чорнильниць.

Серед переваг таких принтерів:

безперебійність друку;

можливість поповнення ємності необхідним кольором чорнила тоді, коли вони витрачені, навіть якщо інші ще є;

недороге обслуговування;

висока продуктивність та якість друку.

Оцініть обсяги друку

Ми вже зазначали, що для того, аби правильно підібрати принтер слід визначитися із завданнями, які він виконуватиме. Однак важливим аспектом також є плановане навантаження на пристрій. Може виявитися, що ви будете друкувати багато і часто, буквально щоденно. Це цілком реальний сценарій, особливо, якщо вдома є школярі чи студенти.

Тут слід врахувати, що бюджетні моделі не розраховані на велике навантаження і при роботі в офісному або ж активному домашньому режимах можуть швидко вийти з ладу. Разом з тим спеціалізовані професійні машини вам також непотрібні.

Підрахуйте, на скільки вам може вистачити стандартної упаковки паперу в 500 аркушів. Так ви зможете бодай приблизно прикинути місячний обсяг друку. Якщо пачка розходиться приблизно за тиждень, то навантаження складає 2 000 сторінок. Якщо ледь вистачає на кілька днів, то обсяг друку – не менш ніж 10 тисяч сторінок.

Струменеві принтери відмінно справляються як з текстовою так і з графічної інформацією. Особливо це стосується пристроїв від Canon. Вони відмінно зберігають професійну якість документів та чіткість тексту.

Щодо обсягів друку, то одного лише резервуару для чорної фарби достатньо (в залежності від моделі) для друку щонайменше 8 000 сторінок. При використанні кольорової фарби ви зможете надрукувати щонайменше 7 000 копій із середнім ступенем заливки.

Текст чи фото: навіщо вибирати

Вище ми вже згадували, що струменеві принтери чудово ладнають як з текстовими документами, так і з зображеннями або ж міксованими форматми. Це важливо, адже маючи вдома принтер іноді хочеться роздрукувати фото з важливими спогадами та помістити у рамку, або ж почепити на холодильник.

Зараз практично у кожного є смартфон з якісною камерою, а в галереях у нас сотні, якщо не тисячі різноманітних фото. З домашнім принтером від Canon ви не будеде довго вибирати, яку ж саме фотографію вам краще роздрукувати. Ви зможете роздрукувати стільки зображень скільки забажаєте, а чудове фото з друзями або рідними завжди доречний подарунок.



Фото чи текст – для струменевого принтера значення немає / Фото Canon

Принтери Canon дають змогу приблизно за 37 секунд надрукувати фотографії без полів розміром 10x15 см, які, завдяки високоякісним кольоровим чорнилам на основі барвників, матимуть згладжений і природний вигляд.

З універсальним принтером вдома ви зможете швидко роздрукувати важливу інформацію:

документи;

важливі копії;

квитки на концерт чи потяг.

Крім того, все це відбувається дуже швидко, тож можете забути про роздратування у моменти коли принтер "тормозить" у найбільш невідповідну мить. Принтери MegaTank здатні надрукувати 8 монохромних або 5 кольорових сторінок за 1 хвилину. У домашніх умовах такої швидкості друку справді достатньо, крім того, якість таких документів завжди буде високою.

Роздільна здатність друкованих матеріалів

У принтерах цей параметр представлений показником dpi (dots per inch) і означає максимальну кількість точок на квадратний дюйм – саме з них і формується зображення.

Що стосується текстових документів, то тут більше ніж достатньо 600 dpi, для діаграм та іншої графіки вже необхідно 1 200 dpi. А от для фотографій прийнятної якості роздільна здатність друку повинна бути щонайменше 2 400 dpi і вище.

Інтерфейси

Безпровідність у наш час, важлива перевага. Обираючи принтер варто переконатися, що він не лише забезпечений усіма необхідними інтерфейсами, але й може бути встановлений у будь-якому куточку будинку та працювати через Wi-Fi-мережу з усіма ґаджетами. Це значно полегшить вам життя.

Базові моделі з'єднуються, які повинен мати принтер:

інтерфейс USB для під'єднання до комп'ютера;

окремий порт USB для друку прямо з флешки;

Ethernet і Wi-Fi для під'єднання до мережі інтернет;

не зайвим буде і Bluetooth для друку зі смартфонів та інших пристроїв.

. Якщо ви плануєте використовувати один принтер усією сім’єю, краще звернути увагу на моделі з підтримкою Ethernet та Wi-Fi.



Домашня бухгалтерія, навчання чи розваги – Canon допоможе / Фото Canon

Багатофункціональність

Друк документів та зображень не єдина важлива потреба. Часто документи та інші файли потрібно просканувати. Для більшості випадків звісно підійде спосіб сфотографувати на смартфон та роздрукувати, однак часто потрібно зробити якісну фотокопію і для цього найкраще підійде саме якісний сканер.

Тож при виборі домашнього принтера радимо звернути увагу на моделі з вмонтованим сканером, такзвані багатофункціональні принтери (БФП). Маючи вдома такого помічника, вам не доведеться шукати в районі відповідний сервіс для того, щоб зробити часом таку необхідну копію важливого документа.