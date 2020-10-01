Домашній принтер вже давно не розкіш, а необхідність для більшості сімей. Якщо у вас є діти, які вчаться у школі, або ви працюєте з дому, то потреба застосування принтера є очевидною. Проте у будь-якому випадку принтер вдома буде зовсім не зайвим. Даємо кілька важливих порад, як правильно вибрати принтер.

Хороший домашній принтер буде особливо корисний школярам та студентам, яким доводиться постійно роздруковувати реферати, доповіді, презентації, курсові та дипломні. Відмінно, якщо з його допомогою можна буде ще й друкувати фотографії, адже це набагато простіше й швидше, ніж звертатися в професійні студії.

Щоб не помилитися під час покупки, варто звернути увагу на технологію роботи, навантаження і корисні функції.

Загалом, перш ніж вибрати принтер для дому, варто визначитися:

яку технологію друку повинен підтримувати принтер – струменеву або лазерну;

як часто ви користуватиметеся принтером та в яких обсягах;

для створення яких матеріалів ви збираєтеся його використовувати – текстових або графічних;

яка максимальна роздільна здатність друку вас влаштує.

Який принтер кращий: струменевий або лазерний

У лазерних моделях в ролі барвника використовується порошок або тонер. Зазвичай вони дорожчі і відрізняються непоганою швидкістю друку.

У струменевих принтерах для друку використовується чорнила, які дозволяють створювати хороші повнокольорові матеріали з низькою собівартістю.

Однак варто все ж зазначити, що вибір струменевого принтера для домашніх потреб буде більш виправданим рішенням. Особливо це важливо для тих, хто бажає заощадити не лише на покупці, але й на подальшому обслуговуванні. Річ у тім, що такі пристрої часто укомплектовані системами безперервної подачі чорнила, які роблять їх експлуатацію дуже вигідною в умовах частого використання і великих обсягів друку.

Наприклад, принтери Canon серії Megatank мають фронтальні вбудовані чорнильниці, завдяки чому без зайвих зусиль можна відстежувати рівень чорнил. Крім того, запас чорнил у цих принтерах можна швидко й легко відновити, виконавши просту процедуру завдяки оптимізованій системі поповнення чорнильниць.

Серед переваг таких принтерів:

безперебійність друку;

можливість поповнення ємності необхідним кольором чорнила тоді, коли вони витрачені, навіть якщо інші ще є;

недороге обслуговування;

висока продуктивність та якість друку.

Оцініть обсяги друку

Для правильного підбору принтера важливо визначити його завдання. Бюджетні домашні моделі не розраховані на велике навантаження і при роботі в офісному режимі можуть швидко вийти з ладу. Однак і можливості професійних пристроїв будуть надлишкові у домашніх умовах, тому вони просто не виправдають витрачених грошей.

Підрахуйте, на скільки вам вистачає стандартної упаковки паперу на 500 аркушів, і визначте місячний обсяг друку. Якщо пачка розходиться приблизно за тиждень, то навантаження складає 2 000 сторінок. Якщо ледь вистачає на кілька днів, то обсяг друку – не менш ніж 10 тисяч сторінок.

Щодо текстової та графічної інформації у важливих документах, то струменеві принтери Canon відмінно зберігають професійну якість документів і чіткість тексту. Крім того, резервуару для чорної фарби достатньо (в залежності від моделі) для друку щонайменше 8 000 сторінок. Одна порція кольорового чорнила розрахована приблизно на 7 000 копій із середнім ступенем заливки.

Текст чи фото: навіщо вибирати

Сьогодні завдяки широкому розповсюдженню цифрових фотоапаратів фотографувати стало простіше і люди стали частіше робити знімки. У вас на комп'ютері точно є кілька папок з важливими світлинами, які б ви не хотіли втратити. Саме тому краще роздрукувати знімки, на яких зафіксовані найважливіші моменти. Зробити це можна легко з домашнім струменевим принтером, який підтримує можливість друку фото.

Якщо ви хочете купити принтер, за допомогою якого можна буде в домашніх умовах створювати аматорські або професійні знімки з хорошою деталізацією і бездоганною передачею кольору, то вам потрібно звертати увагу на моделі, які мають функцію фотодруку.

Принтери Canon дають змогу приблизно за 37 секунд надрукувати фотографії без полів розміром 10x15 см, які, завдяки високоякісним кольоровим чорнилам на основі барвників, матимуть згладжений і природний вигляд.

Домашній принтер дає змогу при потребі швидко роздрукувати важливу інформацію: документи, важливі копії та інші файли. Це буває вкрай корисно при роботі з дому. Швидкість друку теж важлива характеристика, якою не варто нехтувати – принтери MegaTank здатні надрукувати 8 монохромних або 5 кольорових сторінок за 1 хвилину. У домашніх умовах такої швидкості друку справді достатньо, крім того, якість таких документів завжди буде високою.

Роздільна здатність друкованих матеріалів

У принтерах цей параметр представлений показником dpi (dots per inch) і означає максимальну кількість точок на квадратний дюйм – саме з них і формується зображення.

Що стосується текстових документів, то тут більше ніж достатньо 600 dpi, для діаграм та іншої графіки вже необхідно 1 200 dpi. А от для фотографій прийнятної якості роздільна здатність друку повинна бути щонайменше 2 400 dpi і вище.

Інтерфейси

Базові моделі принтерів з'єднуються з комп'ютером за допомогою USB-кабеля. Більш просунуті версії можуть похвалитися можливістю підключення до комп'ютера за допомогою Ethernet і Wi-Fi, а у деяких випадках навіть Bluetooth. Варто звернути увагу на те, що мережеві варіанти підключення зручніші, оскільки принтер не прив'язаний до комп'ютера і доступ до нього можна отримати через локальну мережу з ноутбука або мобільного пристрою.

Якщо ви плануєте використовувати один принтер усією сім’єю, то краще звернути увагу на моделі з підтримкою Ethernet та Wi-Fi. В останньому випадку не доведеться навіть тягнути дроти до роутера і ви будете максимально вільні у виборі місця для принтера в квартирі чи будинку.

Зручною також буде опція друку з носіїв. Іноді це буває корисно, коли потрібно роздрукувати документ з флешки не вмикаючи для цього комп'ютер.

Багатофункціональність

Домашній принтер повинен бути максимально багатофункціональним пристроєм. Нерідко вам потрібно буде зробити копію документа і поєднання принтера зі сканером вам у цьому допоможе. Маючи вдома такого помічника, вам не доведеться шукати в районі відповідний сервіс для того, щоб зробити часом таку необхідну копію важливого документа.

Домашній принтер полегшує життя не тільки школярам і студентам, а й учителям, викладачам, бухгалтерам, приватним підприємцям та представникам інших професій, які щодня стикаються з необхідністю друку різних текстових матеріалів і зображень. Крім того, кольоровий принтер для дому незамінний для фотографів та дизайнерів. Якими б не були ваші потреби, ви можете бути впевнені в тому, що з принтерами Canon ви залишитеся задоволеними якістю.