Дуже складно зрозуміти, чим ти хочеш займатися у житті. І, напевно, кожен ставив собі питання, у якому напрямку рухатись та яку професію обрати. Тому читайте кілька порад, які допоможуть у цьому розібратися.

Як зрозуміти, яку професію обрати, без нервового зриву та з мінімальними втратами – розповіла засновниця видання Happy Monday Анна Мазур.

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За її словами, найпопулярніший та найефективніший інструмент, який допоможе знайти відповідь на це питання – це "перетин трьох сфер":

того, що вам хочеться робити;

того, що у вас добре виходить;

того, за що вам заплатять на ринку.

Зазначимо, що обрати професію у вас навряд чи вийде за один вечір. Адже вам треба знайти необхідну інформацію, а вашому мозку потрібен час для обробки цих питань.

Щонайменше знадобиться 3-4 тижні, але краще на це виділити 3 місяці. Також експертка радить вести спеціальний блокнот або теку для паперів, де ви будете зберігати результати своїх роздумів.

Як зрозуміти, яку професію обрати

За словами Анни Мазур, для цього вам необхідно відповісти на три питання: "Чого я хочу?», "Що я можу?" та "Що потрібно ринку?".

Питання №1: "Чого я хочу?"

Відповідь на це питання знаєте лише ви, і залежить це від вашої самостійної роботи, аналізу своїх потреб та вподобань. Тобто це такий собі список ваших бажань.



У виборі професії орієнтуйтеся на власні бажання / Фото lvduvs

Починати варто саме з цього питання. Є кілька вправ, які допоможуть відповісти на це питання:

Складіть список бажань

Заплануйте собі трохи вільного часу та запишіть у стовпчик 100 своїх бажань. Так, перші 10-15 бажань ви згадаєте швидко, але далі буде складніше. Але тут розпочнеться найцікавіше — ви очистите мозок від поверхневого і зможете дістатися до ваших справжніх бажань.

Регулярні питання до себе

Шукаючи, чим ви хочете займатися, вам потрібно навчитися звертати увагу на свої бажання. Тут краще регулярно питати себе «Чого я хочу?». Спочатку у вас не буде конкретних відповідей, але потім вони з’являться. Краще занотовуйте їх, а за можливості виконуйте і продовжуйте питати.

Таймер

Візьміть аркуш і ручку, поставте таймер на 15-20 хвилин та почніть відповідати на питання: "Чого я хочу?". Тут важливо не задумуючись, писати про все, що приходить у голову.

Щоб краще усвідомити свої бажання, знаходьте і тестуйте різні інструменти. Потім проаналізуйте результати, випишіть те, що повторюється.

Питання №2: "Що я можу?"

Експерти запевняють, що тут варто підключити своє оточення. Зокрема, важливо дізнатися про професійну реалізацію т оцінити, наскільки хороші у вас здібності.

Адже іноді можуть себе переоцінювати чи недооцінювати. Необхідно гідно оцінити свої вроджені або надбані переваги, тому не лише самостійно аналізуйте це, а й попросіть зворотний зв’язок від людей, які вас оточують.

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До прикладу, можна написати своїм колегам та друзям. Можете використати цю форму: "Добрий день! Якщо ви відкрили цей лист, отже, ми з вами щось робили разом. Я зараз працюю над розумінням своїх сильних якостей, тому буду вдячний за зворотний зв’язок!".

Питання №3: "Що потрібно ринку?"

Ваша робота повинна бути улюбленою справою та забезпечувати не тільки задоволення та реалізацію, але й необхідний рівень доходу. Але щоб перетворити хобі на роботу, потрібно знайти під нього ринкову нішу — проаналізувати поточні й майбутні можливості, запит ринку праці та його перспективи.

Як це зробити? Сьогодні глобальні консалтингові компанії аналізують та пишуть багато статей і заміток на тему вакансій. Тому прочитайте їх дослідження про огляди зарплат чи навички майбутнього тощо. Можете також прочитати історії багатьох професіоналів, які вже досягли успіху. Оберіть собі ніші, які вас цікавлять, і знайдіть тих, хто розповість вам про можливості та вимоги індустрії.