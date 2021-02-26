Дитячий садочок – це місце, де дитина чи не вперше залишається без батьків та рідних людей. І там малеча не лише розвивається, здобуває знання та навички соціалізації, а й має почуватися в безпеці та комфорті. Як батькам вибрати приватний садочок для дитини – читайте поради у матеріалі.

Вибір садочку залежить від багатьох факторів. Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, на що батькам варто звертати особливу увагу, якщо вони вирішили записати дитину в приватний заклад дошкільної освіти.

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Як вибрати приватний дитячий садочок для дитини

Під час вибору приватного садочку варто зважати на такі фактори:

Наявність ліцензії

Садочок обов’язково повинен мати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Зокрема, у ліцензії має зазначатися адреса, за якою перебувають діти.

Якщо це філія, а в ліцензії вказана інша адреса, то цей документ не стосується цього приміщення та території, і це означає, що ви перебуваєте в підпільному закладі освіти,

– наголошує Горбачов.

Омбудсмен розповів, що зараз в Україні є досить поширена практика, коли приватні дошкільні заклади працюють без ліцензії. Тоді відповідальність за життя та здоров’я дитини під час перебування у такому закладі несуть батьки.

Зокрема, вже були неодноразові травмування та нещасні випадки дітей у таких закладах, а довести вину закладу чи працівника практично неможливо.

Також наявність ліцензії передбачає наявність відповідних умов, документів про освіту вихователів, своєчасного проходження ними медичного огляду.

Освітня програма

Приватний дитсадок обов’язково має виконувати вимоги державного стандарту, що містить норми і положення, які визначають вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини в садочку.

Тому, обираючи заклад освіти, поцікавтеся та ознайомтеся на сайті закладу або в керівника, які освітні програми є в цьому закладі та що вони передбачають. Адже освітня програма схвалюється саме педрадою закладу дошкільної освіти,

– додає експерт.

Так, освітня програма повинна містити: обсяг навантаження та очікувані результати навчання, перелік, зміст, тривалість предметів, які вивчатиме дитина тощо.

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Наповненість груп

Запитайте в керівника садочка, скільки дітей вже навчається у групі, що відповідає віку вашої дитини.

Адже, згідно з законом, наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти не має перевищувати:

10 осіб — для дітей віком до одного року;

15 осіб — для дітей віком від одного до трьох років;

20 осіб — для дітей віком від трьох до шести (семи) років;

15 осіб — у різновікових групах;

10 осіб — з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей у закладі;

15 осіб — в оздоровчий період;

в інклюзивних групах — не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Зазначимо, що це максимальна кількість. Але директор садочку може встановлювати меншу наповнюваність у групах.

Кадрове забезпечення

Важливо звернути увагу на кваліфікацію та поведінку вихователів. Адже це людина, яка безпосередньо працюватиме з вашою дитиною.

Освітній омбудсмен наголосив, що вихователь має:

ставитися до дитини з повагою,

враховувати особливості її розвитку,

зміцнювати фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини,

надавати знання та робити перебування дитини в закладі освіти безпечним.

Так, вихователем має бути людина з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, а також має задовільний фізичний і психічний стан.

Тому можна запитати керівника закладу, яку освіту має педагог, що працюватиме з дитиною, та як давно він працює в закладі освіти.

Якість навчання

Якщо батьки обирають приватний садочок, то харчування в такому закладі організовують безпосередньо власники та керівник закладу. А контролюють якість харчування відповідні органи управління освіти чи охорони здоров'я.

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Так, меню має враховувати особливі дієтичні потреби дітей, відповідати принципам здорового харчування та натурального набору продуктів. Тому запитайте керівника закладу, з яких продуктів зазвичай складається харчове меню для дошкільників у їхньому закладі, яка частота харчування дітей, яка вартість харчування тощо.

Медичне обслуговування

У приватних закладах також має забезпечуватися постійне безоплатне медичне обслуговування дітей. Воно має здійснюватися медиками, які входять до штату закладу освіти.

Зокрема, медичні працівники мають відстежувати стан здоров’я дитини, контролювати виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медоглядів дітей, інформувати батьків про стан дитини тощо.

Горбачов запевнив, що дітям також можуть надаватися додаткові платні медичні послуги. Вони мають бути прописані в договорі між приватним садочком та батьками.