Як обрати правильну маску для школяра і скільки їх насправді треба на день: пояснення ЦГЗ
У Центрі громадського здоров’я розповіли, як що батьки мають обрати правильні маски для дітей, які ті будуть використовувати на навчанні. Так, маски треба обирати з гідрофобного синтетичного матеріалу, і давати школяреві щонайменше дві на день.
Зокрема, такі матеріали мають бути стійкі до дії температур під час прання. І не варто купувати маски з пористих тканин, до прикладу марлю, бо вона має вкрай низьку фільтрувальну ефективність – не більше 3%, навіть за великої кількості шарів, попереджають в Центрі громадського здоров'я.
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У Центрі громадського здоров'я попереджають, що дитині протягом навчального дня необхідно щонайменше дві маски для зміни в разі забруднення. Хоча міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.
На що звернути увагу під час вибору тканинної маски:
- Розмір
Тут для школяра необхідно все підбирати індивідуально, особливо якщо йдеться про дітей. Адже для безпеки маска має щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не тиснути.
- Фіксація
Погляньте на ремінці або вушні петлі – вони мають щільно тримати маску на обличчі, але не передавлювати голову або вуха.
- Колір
Тут важливо обрати світлий колір, щоб дитина та батьки могли легко визначити ступінь її забруднення для своєчасної заміни;
- Декоративне оздоблення
Експерти не рекомендують використовувати маски з вишивкою, наліпками чи написами, бо вони можуть посилювати опір диханню (створювати відчуття недостатності повітря);
Для зменшення ризику захворюваня на коронавірус найкраще, щоб у складі маски було поєднання тканин і кількість шарів, згідно з рекомендаціями ВООЗ. Зокрема:
- зовнішній шар був з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їх суміш);
- середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який посилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);
- внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішками бавовни).
Прати маску необхідно щонайменше після одного дня використання при температурі не менше 60°С протягом 60 хвилин.
І не забудьте пояснити дитині, як правильно надягати, носити та знімати маску.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу