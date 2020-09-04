У Центрі громадського здоров’я розповіли, як що батьки мають обрати правильні маски для дітей, які ті будуть використовувати на навчанні. Так, маски треба обирати з гідрофобного синтетичного матеріалу, і давати школяреві щонайменше дві на день.

Зокрема, такі матеріали мають бути стійкі до дії температур під час прання. І не варто купувати маски з пористих тканин, до прикладу марлю, бо вона має вкрай низьку фільтрувальну ефективність – не більше 3%, навіть за великої кількості шарів, попереджають в Центрі громадського здоров'я.

До теми Маски для своєї дитини треба купувати батькам, – чиновник МОН

У Центрі громадського здоров'я попереджають, що дитині протягом навчального дня необхідно щонайменше дві маски для зміни в разі забруднення. Хоча міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

На що звернути увагу під час вибору тканинної маски:

Розмір

Тут для школяра необхідно все підбирати індивідуально, особливо якщо йдеться про дітей. Адже для безпеки маска має щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не тиснути.

Фіксація

Погляньте на ремінці або вушні петлі – вони мають щільно тримати маску на обличчі, але не передавлювати голову або вуха.

Колір

Тут важливо обрати світлий колір, щоб дитина та батьки могли легко визначити ступінь її забруднення для своєчасної заміни;

Декоративне оздоблення

Експерти не рекомендують використовувати маски з вишивкою, наліпками чи написами, бо вони можуть посилювати опір диханню (створювати відчуття недостатності повітря);

Для зменшення ризику захворюваня на коронавірус найкраще, щоб у складі маски було поєднання тканин і кількість шарів, згідно з рекомендаціями ВООЗ. Зокрема:

зовнішній шар був з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їх суміш);

середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який посилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);

внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішками бавовни).

Прати маску необхідно щонайменше після одного дня використання при температурі не менше 60°С протягом 60 хвилин.

І не забудьте пояснити дитині, як правильно надягати, носити та знімати маску.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу