У сучасному світі давно існує тенденція навчання в онлайні. Адже ми маємо у вільному доступі безліч лекцій відомих університетів, онлайн-курси від крутих експертів тощо. Як же обрати для себе найбільш корисний курс та як завершити розпочате – читайте поради.

Як обрати курс, який підійде саме для вас? Зараз є різні формати онлайн-навчання, спробуйте кілька з них і тоді зрозумієте, що вам найближче, передає видання Happy Monday.

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Вебінари

Це зазвичай 1-2-годинні лекції на певну тему, коли експерт та учасники одночасно знаходяться на онлайн-платформі. Брати участь можуть як 50, так і 500 учасників.

Дуже зручно тут те, що учасник наперед знає, коли розпочнеться вебінар, тож може розпланувати свій день та виділити конкретний відрізок часу для онлайн-навчання. Окрім того, під час таких курсів можна ставити запитання в чаті та отримувати відповіді одразу.

Онлайн-тренінги

Це зазвичай невелика група учасників (10-18 людей), які займаються з тренером. Це може бути поєднання теорії та практики. Так, тренінг може бути поділений на декілька сесій, тривалістю до чотирьох годин кожна.

Але і в онлайн-тренінгах є переваги: там є багато вправ, ігор, запитань/відповідей. Є можливість отримати теоретичні знання та одразу попрактикуватися. Ви будете взаємодіяти з іншими учасниками.



Освіта онлайн / Фото ОСС

Відео-курси

Це записані лекції чи уроки, зазвичай із супроводом слайдів, інфографік чи зображень. Переваг ту теж достатньо: самостійний вибір часу та тривалість навчання. Є можливість ставити відео на паузу або дивитись у прискореному режимі.

Крім того, існують міксовані формати навчання. До прикладу, flipped формат – це самостійне вивчення теоретичного матеріалу плюс практика з тренером, або воркшопи онлайн – це пропрацювання конкретної проблеми, кейсу та генерація ідей.

7 лайфхаків для онлайн-навчання

Звичайно, зараз безліч безкоштовних курсів та лекцій, проте будь-яке навчання потребує часу, усвідомлення і підтримки. Тому ми підготували лайфхаки, як ефективно вчитися онлайн.

Вибір

Не варто навчатися лише заради навчання. Експерти кажуть, що важливо обрати курс, який для вас насправді актуальний. Адже ефективність зростає, коли ви отримані знання можете одразу використовувати на практиці – у своїй роботі, хобі чи повсякденному житті.

Мотивація

Для чого ви зараз навчаєтесь? Повинні бути важливі фактори та персональна мотивація, тому поставте собі ціль, тдо прикладу, отримати сертифікат, вирости кар’єрно, підготуватися до професійного оцінювання тощо.

Дисципліна

Заплануйте своє навчання та виділіть окремий час для цього (можна навіть поставити нагадування в календарі). Бо іноді здається, що у вас багато вільного часу і ви зможете будь-коли послухати лекцію, але зазвичай "руки до цього так і не доходять". Практика показує, що краще самоорганізуватися від самого початку.

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Правило "one screen at a time"

Це стосується навіть банального перегляду серіалів, а під час навчання стає просто незамінним. Фокусуйтесь на єдиному джерелі інформації – онлайн-курсі, тому під час заняття вимкніть всі сповіщення на телефоні і закрийте додаткові програми на ноутбуці. Будьте тут і зараз.

Тривалість

Займатися онлайн-навчанням можна по-різному - від 30 хвилин до 4 годин на день. Визначте для себе оптимальний час (в середньому це має бути 1,5 – 2 академічні години на добу).

Нотатки

Це насправді дуже корисна звичка. Для навчання важливо записувати всі нюанси, створювати інтелект-карти чи скетчі тощо. Адже так ви зможете згодом легко відновити пройдений матеріал. До того, інформація краще запам’ятовується, коли її записувати.

Винагорода

Навчатися, аби отримати винаголоду, дає більше стимулу людям. Дослідження показують, що відсоток проходження тих курсів, де видається сертифікат, значно вищий. Тому, якщо обраний вами навчальний курс цього не передбачає, придумайте собі власну винагороду – цікаву книгу чи похід в СПА.

Деякі експерти також рекомендують оголосити про свій намір навчатися публічно (в соцмережах, робочих чатах тощо). Адже так у вас з’явиться соціальна відповідальність перед спільнотою, і у вас буде менше шансів здатися.