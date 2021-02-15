Як обрати гурток чи секцію для дитини: поради батькам

Вибір спортивної секції чи гуртка є складним процесом, який впливає на емоційний стан дитини та її подальшу реалізацію себе як особистості. Головним у цій справі є тандем батьків з малюками, а також зворотний зв'язок з викладачем чи тренером.

При виборі гуртка експерти наполягають, щоб батьки не опиралися на власні амбіції чи мрії. Такий підхід може негативно вплинути на дитину та знищити будь-яку мотивацію щось починати. Рішення про вибір спортивної секції або гуртка має базуватися винятково на бажаннях малечі.

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Вибрати гурток або секцію

На перші групові заняття малюки починають ходити ще з раннього віку, зокрема на гімнастику можна записати дитину віком від 2 років. В таких випадках діти не можуть одразу визначитися зі своїми вподобаннями. Експерти радять спробувати кілька варіантів гуртків та не боятися експериментувати.

Варто звертати увагу на те, чи дитині комфортно займатися новою справою, чи хочеться їй повертатися на заняття та як вона розповідає про гурток. Батьки повинні допомогти малечі в пошуках та дати їм можливість спробувати різне.

Що підходить дитині

Обираючи перші гуртки, батькам треба розуміти темперамент та природні навички своїх дітей. Вдома можна проаналізувати, на чому малюки найбільше зосереджують увагу та чим люблять займатися.

Якщо діти постійно бігають по квартирі, намагаються повторити акробатичні вправи, танцюють перед дзеркалом чи сідають на шпагат, то варто розглянути спортивні секції. Якщо ваш малюк більш флегматичний, спокійний та посидючий, треба шукати мистецькі гуртки.

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Коли віддавати дитину на секцію

Під час вибору завжди варто орієнтуватися на вміннях та фізичних можливостях дітей відповідно до їх віку. Для різних вікових категорій є різні оптимальні види занять.

Для малюків від 2 до 5 років підходить вільна та неструктурована гра, й дитина може виконувати такі вправи:

біг;

стрибки;

плавання;

їзда на велосипеді;

підтягування.

Від 6 до 9 років діти вже мають кращу концентрацію уваги та координацію рухів, тому їм підійдуть:

футбол чи бейсбол;

гімнастика;

теніс;

танці;

бойові мистецтва;

катання на роликах чи ковзанах.

У віці від 10 до 12 років діти вже вміють розуміти та сприймати спортивні стратегії. Зазвичай вони готові займатися складними видами спорту чи рукоділлям, яке вимагає терпіння та внутрішньої рівноваги.

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Що робити, якщо дитина не хоче нічим займатися

У таких випадках батькам варто бути уважними до деталей та зрозуміти, чому саме діти не хочуть нічого робити. Часто підлітки, які мають хороші здібності до певного виду спорту, не мають бажання цим займатися.

При виборі секції важливо звернути увагу на атмосферу. Дитину може відштовхувати комунікація з тренером або колектив. В такому разі варто відвідати аналогічну секцію в іншому місці.

Професійність тренерів та керівників напряму впливають на мотивацію дітей до навчання та розвитку.