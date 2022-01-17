Психологиня Юлія Сенченко запевняє, що страх і стрес в подібному випадку — нормальна реакція, і батьки мають пояснити дітям, що ці відчуття не мають викликати сорому.

До теми У Черкасах четвертий день поспіль "мінують" всі школи: учнів перевели на дистанційку

Така реакція необхідна людині, щоб мобілізувати всі сили організму для реагування на події.

Чим менше дитина буде боятися самого відчуття страху, тим спокійніше вона буде поводитися,

– каже психологиня.

Далі, за її словами, необхідно проговорити та чітко дати зрозуміти дітям, що в школі, коли це відбувається, завжди є дорослий. Тобто діти мають чітко розуміти, що є вчитель і він головний.

"У ситуації, коли незрозуміло що робити, треба просто уважно слухати вчителя, і виконувати все, що він каже", – додає психологиня.

Окрім того, треба пояснити – те що відбувається, швидше за все не несе реальної загрози, тому ставитися до евакуації зі школи можна, як до тренування, але треба чітко виконати всі вимоги вчителів.

Закцентувати увагу дитини на тому, що більшість таких повідомлень – це чиїсь злі жарти, але подібна поведінка – це реальне порушення закону, що тягне за собою сувору відповідальність для жартівника.

Яке покарання за псевдомінування? За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).



Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. А якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

Юлія Сенченко розповіла, що основне, що мають зробити батьки – бути спокійними. Адже якщо батьки спокійно реагують на будь-яку ситуацію, дитина зчитує цю емоцію, починає спокійно реагувати.

А якщо батьки самі сильно нервують з будь-якої причини, чи тому що самі бояться чи їм не подобається, що дітей відволікають від уроків, це все одно зчитується дитиною, як страх і тривога. І тоді дитина відчуває теж саме,

— додала вона.

Фейкові мінування у школах

У Черкасах анонім повідомив про нібито замінування всіх шкіл. Це триває вже четвертий день поспіль. Правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території.

В Одесі 17 січня повідомили про замінування ліцею. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Загрозу вибуху перевіряють слідчі. Деталі – у статті.

У Львові анонім 12 січня повідомив про замінування всіх 130 шкіл. Правоохоронці евакуювали зі навчальних закладів майже 34 тисячі людей. Учнів відпустили додому, а старшокласники мали довчатися дистанційно.

Масові повідомлення про загрозу вибуху у ТРЦ та навчальних закладів не оминули й Київ 13 січня. Кінологам та вибухотехнікам довелося перевіряти багато об'єктів. З приміщення школи евакуювали 480 осіб, але після перевірки нічого небезпечного там не знайшли.

Протягом грудня 2021 року повідомлення про замінування шкіл Бердянська надходили тричі, врешті поліція встановила особу псевдомінера. Ним виявився дев'ятикласник, який співпрацював з російським хакером.

Цікаво! Лише за одну добу, 12 січня, до правоохоронців надійшло 9 фейкових повідомлень про замінування з різних міст України. Згідно з ними, вибухівка була аж на 600 об'єктах. Наразі вже затримали 9 зловмисників з 9 областей – Київщини, Дніпропетровщини, Одещини тощо. Їхні мотиви були різними. Деталі – за посиланням.