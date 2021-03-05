Якщо ще кілька років тому можливості для інвестицій були обмеженими, то зараз, з активним розвитком та глобалізацією ринку, доволі складно обрати найвигіднішу пропозицію. Найважче починати молодим вкладникам.

Багато початківців на інвестиційних ринках довірилися сумнівним засобам інформації та вклали всі свої заощадження у начебто перспективні трендові галузі. Натомість, багато проєктів прогоріли, деякі акції втратили свою ціну, а вкладники залишилися без грошей.

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Раміт Сеті, фінансовий експерт та автор книги "Я навчу тебе бути багатим" впевнений, що хибні фінансові рішення люди приймають через недостатній рівень фінансової грамотності.

Багато молодих інвесторів, зокрема, не дотримуються правила розподілу коштів та вкладають всі гроші лише в один інвестиційний інструмент, через що згодом і банкрутують.

Експерт ділиться п'ятьма ефективними порадами зі своєї книги, які дозволять молодим інвесторам не втратити весь свій капітал та примножити власні гроші:

Дати визначення поняттям. Інвестувати лише заради прибутку Раміт не радить. Перед тим, як вкладати кудись свої гроші, необхідно сформулювати конкретну відповідь на запитання, для чого вам інвестиції та як ви взагалі уявляєте достаток.

Починати з малого. Інвестиції ефективні тоді, коли ваш основний потік грошей є оптимізованим. Отримавши, наприклад, велику суму з продажу нерухомості, не треба одразу ж виходити на глобальну біржу та займатися трейдингом. Слід переглянути можливості свого банківського рахунку, дізнатися про ставки за звичайними депозитами або ж умови та можливості купівлі державних облігацій.

Гроші створюють гроші. Навіть якщо ви вже зробили інвестицію, і вона не приносить очікуваного прибутку, інколи слід просто зачекати. Розумна інвестиція приносить хороший прибуток тільки через тривалий час.

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Не гроші керують вами, а ви ними. Деякі речі варті того, щоб витратити на них великі гроші. Єдиним правилом в таких випадках є відчуття щастя. Якщо куплена річ не викликає позитивних емоцій або практичної користі, то варто переглянути власні витрати.

Не вірте міфам. Стереотип, що інвестиції в нерухомість завжди є вигідним варіантом, насправді, хибний. Купувати біткойн не завжди вигідно, а ціна акцій Apple не буде рости вічно. Розбагатіти за місяць вам не вдасться, а ще неможливо отримати багато грошей, нічого не роблячи.

Постійно навчайтеся. Завжди треба поглиблювати та оновлювати свої знання, вивчати фінансову грамоту та слідкувати за фінансовими ринками. Отримуючи пасивний дохід з кількох джерел, варто розглядати й інші можливості для інвестицій, цікавитися новинками та пізнавати всі види фінансових інструментів.

В процесі навчання чи планування інвестицій допоможуть принтери Canon серії MegaTank. Роздрукувати електронну книгу чи фінансові показники можна без проблем, адже пристрої Canon прості у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволяють без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.