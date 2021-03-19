Як не потрапити у пастку до кібершахраїв та правильно розпоряджатися грошима: чат-бот для дівчат

Представниці вінницької громадської організації "Вісь" запустили у телеграмі чат-бот для дівчат. Там зібрано інформацію про фінансову грамотність, шахрайство в інтернеті, насильство та сексуальність, а також добірки різної літератури та фільмів.

У телеграм-каналі можна знайти номери телефонів соціальних служб, медичних клінік та інших гарячих ліній. Користувачі отримують інформацію про те, як розпоряджатися грошима, уникати пасток кібершахраїв, а також як правильно доглядати за власним тілом і куди звертатися за допомогою у разі необхідності.

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Що відомо про ініціативу

Голова громадської організації "Вісь" Світлана Дубина розповідає, що спершу проєкт планували реалізовувати як окремі тренінги для випускниць інтернатних закладів. Оскільки організація вже кілька років опікується безхатьками, активісткам стало відомо, що безліч жінок, котрі опинилися в ситуаціях без власного житла, є вихованками дитячих будинків чи інтернатів.

Випускниці інтернатних закладів зазвичай не соціалізовані, не вміють розпоряджатися грошима, прагнуть любові і разом з тим не мають здорової моделі сім'ї,

– розповідає Світлана Дубина.

У планах організації було провести тренінги у межах проєкту "Сестринська соломинка" на такі теми:

фінансова грамотність;

ставлення до здоров'я;

сексуальна просвіта;

комунікація з поліцією тощо.

Однак, через карантинні обмеження реалізувати проєкт так і не вдалося. Всією зібраною інформацією активістки вирішили поділитися за допомогою онлайн-платформ, які є доступними для всіх охочих.

Майже у всіх зараз є смартфони й інтернет. Нам дуже хотілося б працювати наживо, але доводиться підлаштовуватися до теперішніх реалій,

– додає Світлана.

Чат-бот постійно вдосконалюють та доповнюють новою інформацією. Зокрема зараз з'явилася можливість дізнатися більше про кібершахрайство. У телеграм-каналі можна прочитати кілька історій про особистий досвід людей, яких обдурили в інтернеті, а також куди в таких ситуаціях варто звертатися по допомогу.