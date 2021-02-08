Як навчитися економити гроші: 5 ефективних порад

Фінансові накопичення дозволяють не тільки створити сприятливий фінансовий клімат, але й забезпечують впевненість у майбутньому. Економити гроші можна навіть за умов невеликої зарплатні.

Освіта 24 підібрала 5 корисних порад, які допоможуть краще керувати власними фінансами навіть тим, хто звик жити від зарплати до зарплати.

Цікаво Колообіг грошей: що таке фінансова незалежність та як її досягнути

Відкладайте гроші одразу

Створіть окремий вклад, на який переказуйте 10% від всіх своїх доходів одразу ж після того, як ви їх отримали. Наприклад, отримавши 5 000 гривень, відкладайте на окремий рахунок 500 гривень.

Найоптимальніше завести такий рахунок, з якого достроково гроші зняти не вдасться. Таким чином, під впливом емоцій ви не витратите накопичені кошти на непотрібні речі.

Проаналізуйте дрібні витрати

Щоб навчитися економити гроші, необхідно постійно аналізувати свої витрати. Протягом місяця кожна людина тратить кошти на дрібниці, які за певний період забирають велику суму з бюджету.

Наприклад, у багатьох українських сімей досі є стаціонарні домашні телефони, які вони використовують максимум двічі на місяць, або й не використовують взагалі. Тим часом абонентська плата за рік складає близько тисячі гривень.

Здавалося б, це невелика сума, однак, ці гроші можна було використати на інші, дійсно необхідні речі.

Купуйте за списком

Завантажте на смартфон додаток, який дозволяє складати список покупок. Не ходіть до супермаркетів чи магазинів без написаного переліку необхідних речей.

Купуйте винятково заплановані товари, адже таким чином ви втримаєтеся від зайвих витрат. Не ведіться на провокації власних емоцій чи знижки.

Формуйте список покупок / Фото 24 канал

Ведіть домашню бухгалтерію

Якщо ви хочете навчитися накопичувати гроші, отримуючи маленьку зарплату, ведіть домашню бухгалтерію. Записуйте всі свої витрати та аналізуйте їх щомісяця. Ви знайдете багато речей, від яких справді можна відмовитися.

Вести фінансову звітність можна завдяки програмі Excel. Також існують спеціальні додатки та програми, які дозволяють зручно систематизувати всю інформацію.

Цікаво Як стати успішним: 8 принципів від мільйонера Річарда Сент-Джона

Знайдіть підробіток або ж змініть роботу

Бувають ситуації, коли зарплатні не вистачає навіть на базові потреби. Накопичувати гроші не вдається, й тоді варто переглянути можливість зміни робочого місця.

Якщо те, що ви робите, приносить вам задоволення, але недостатньо коштів, спробуйте знайти додаткові джерела доходів. Навіть найменші прибутки допоможуть покращити фінансовий клімат.