Як навчити учнів працювати в команді: дієві прийоми для уроків

На успішність учнів безперечно впливає внутрішня атмосфера у класі. Адже коли між дітьми існують доброзичливі відносини, коли вони співпрацюють та допомагають один одному, це допоможе підвищити зацікавленість до навчання.

Нижче наведено кілька дієвих стратегій, які сприятимуть позитивній взаємозалежності учнів, формуванню вміння працювати у команді та сприймати інакшість.

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Як навчити учнів працювати в команді

Мозковий штурм на чотирьох

Розділіть учнів на команди по чотири особи. Кожній групі дайте відповідне завдання з свого предмету.

Поясніть, що спочатку учасники команди мають записати власні ідеї щодо його розв’язання, а потім треба озвучити їх іншим членам команди. Далі треба все обговорити і знайти спільне рішення.

Головне тут – що спочатку робота над ідеями відбувається самостійно. А вже потім працює вся команда.



Діти працюють в команді / Фото inkluzia

Гра "Наосліп"

Вам знадобиться багато вільного простору для цієї гри – це може бути їдальня, спортзал чи пришкільний майданчик.

Підготуйте декілька пов’язок на очі (приблизно для половини учасників гри). Продумайте, що можна використати для створення перешкод, які виникатимуть на шляху дітей. Розставте їх (меблі, коробки тощо) до початку гри.

Поділіть учасників на пари, де буде дитина у пов’язці та без. Той, хто бачить, має спрямовувати напарника на шляху до фінішу. Для цього він дає чіткі усні інструкції, аби партнер міг пройти шлях, не доторкнувшись до предметів.

Коли кожна команда досягне фінішу, напарники міняються ролями та повертаються до початку. Ця гра навчить умінню комунікувати та дослухатися до чужих порад.

Задача в групі

Об’єднайте клас у команди. Кожній дайте однакову умову задачі, спільний аркуш паперу та підручні матеріали. На виконання відводиться певний час.

Вчитель має розподілити ролі між учасниками групи: хтось зачитає умову, хтось запише розв’язок, слідкуватиме за часом, відповідатиме за матеріали тощо. Над розв’язанням всі мають працювати одночасно.

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Після завершення відведеного часу представники кожної групи по черзі презентують задачу, розповідають про спосіб, який команда обрала для її розв’язання.

"Що змінилося в моєму однокласникові?"

Попросіть дітей стати у дві шеренги – один навпроти одного. Дайте учням 30 секунд, щоб запам’ятати одяг, взуття та зачіски один одного.

Потім попросіть дітей в одній шерензі відвернутися або заплющити очі. Учні з іншої шеренги мають у цей час змінити дві речі у своєму зовнішньому вигляді. Можна, наприклад, помінятися черевиками, інакше пов’язати шарф, вдягнути окуляри тощо.

Після цього діти повинні назвати зміни, що відбулися з їхніми однокласниками навпроти. Завдяки ігровій формі та невимушеній атмосфері учні можуть пожартувати й здружитися.

"Вгадай мене за написаним"

Роздайте учням картки чи папірці, де кожен напише коротенькі відповіді на кілька запитань. Наприклад: "З їжі я найбільше люблю…", "У вільний час я…", "Моя улюблена музика/книга…", "Влітку я…" тощо.

Зберіть картки та перемішайте їх на столі. Нехай кожен візьме собі одну. Завдання дитини – відгадати, кому належить картка. І пояснити, чому саме вона так вважає.