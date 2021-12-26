"Школярі не зможуть самостійно навчитися вчити математику, в цьому їм потрібна допомога педагога", – вважає вчитель математики з США Джозеф Манфре. Він поділився лайфхаки, як навчити дітей займатися математикою.

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Підготовка та відпочинок перед контрольною

На початку кожного навчального року вчитель не дає жодного матеріалу учням. Натомість він навчає їх вчитися. Це дозволяє їм бути успішними в математиці протягом року та розуміти, що треба робити на заняттях.

Чому педагог вирішив до цього вдатися? У коледжі він отримав низькі бали з математики, хоча вважав, що добре знає теорію. На жаль, він зробив багато несподіваних та випадкових помилок через неуважність.

Вже під час викладання у школі він помітив, що учні мають такі самі труднощі. Тому перед підсумковим навчальним випробуванням він дає дітям день для підготовки та відпочинку. Замість активних занять підлітки займаються якимось "ледачими" справами.

Як краще налаштуватися на перевірку знань? За словами професора Іллінойського університету Рошель Гутьєррес, "математика – дієслово". Тобто це не лише знання, а й дії.

Ми вчимося математики, лише коли займаємося нею на практиці. Математика – це не те, що потрібно запам’ятати, тут треба зрозуміти сам принцип та мати досвід,

– каже експерт.

До того ж, учні мають робити помилки та виправляти їх. Так вони будуть уважними під час підсумкової контрольної чи тесту.

Джозеф Манфре регулярно каже класу: «Ви повинні помилятися. Але ви не повинні повторювати помилки». Зрештою, саме помилки дають можливості зростати, оскільки демонструють проблемні місця та зону розвитку.

Як навчити дітей вчити математику

Якщо учні не можуть правильно виконати завдання, доведеться повернутися назад у вивченому матеріалі та відшукати прогалини. Але орієнтуватися варто саме на ті задачі, приклади, рівняння, які підлітку легко вдаються. Це допоможе знайти те, з чого почати.

Кілька порад від експерта:

Учні мають виявити, які кроки вони могли пропустити, потім розібрати помилки, і лише тоді виконати аналогічні завдання.

"Не важливо, як багато задач вирішують учні, якщо вони не отримують правильної відповіді та не розуміють, як це робити. Практикуватися треба, але лише тоді, коли діти вже не повторюють помилок або швидко їх виявляють", – додає Джозеф Манфре.

Учні в день підготовки можуть звертатися за підтримкою до однокласників або вчителя. Деякі діти краще розуміють усне пояснення вчителя, ніж підручники, а комусь легше слухати однолітків. Є й такі учні, яким варто просто спостерігати за іншими.

Учні мають вести записи. Йдеться не про лекції вчителя, а про нотатки. Це може бути розширене пояснення ходу роботи в зошиті або додаткові записи для себе. Під час підготовки до іспиту чи тесту, окрім практики, буде корисно передивитися ці нотатки.

Якщо вчителі дають учням вказівки щодо того, як вчитися, діти налаштовуються на серйозну роботу, яка приводить до успіху. Вони усвідомлюють зв’язок між усіма навчальними ресурсами, завдань і тим, як саме вони зможуть навчатися.