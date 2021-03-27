Як навчити учнів критично мислити: 5 стратегій

Діти щодня стикаються з величезною кількістю інформації, але не всі можуть її критично сприймати чи переосмислювати. Тому вчителі мають навчити учнів мислити критично. Як це зробити – читайте у матеріалі.

Нижче читайте п’ять стратегій, які допоможуть учня напрацювати навички спостережливості та критичного мислення, а також зроблять розум школярів проникливим.

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За словами експертів, критичне мислення дозволяє аналізувати факти та приймати виважені рішення під час вирішення будь-яких завдань.

Як навчити учнів критично мислити

Покажіть, як шукати взаємозв'язки

Для запам'ятовування та розуміння матеріалу недостатньо просто його прочитати, потрібно вміти переосмислювати інформацію. Ще краще разом з учнями згадати вже відому вам інформацію та пов'язати її з темою вивчення через причинно-наслідкові зв'язки.

Такий прийом привчить школярів замислюватись і шукати першопричини та взаємозв'язки між подіями.

Для цього вчитель має мотивувати учнів шукати відповіді у додаткових джерелах інформації, проводити паралелі з іншими темами тощо. Нехай діти побачать ваш предмет більш масштабно та багатогранно.

Ставте правильні запитання

Запитання від вчителя можуть наштовхнути учнів на відповідний хід думок. Тому намагайтеся ставити запитання так, щоб мотивувати школярів до відкритого діалогу та активного обміну ідей. Завдяки цьому діти навчаться формувати думки та аргументовано доводити свою позицію.

Як це зробити? Для цього проводьте у класі командні змагання та дискусії, у процесі яких необхідно вирішити певне завдання нестандартно – створюйте умови для того, щоб учні могли обговорювати думки.



Змагання учнів на уроці / Фото "Твоє місто"

Кажіть, що перш ніж озвучити певну думку, кожен учень має проаналізувати інформацію, критично оцінити її та раціонально виділити переваги та недоліки.

Створіть умови для трансформації знань у досвід

Практичне застосування – це найкращий варіант для ефективного навчання. Але у школі часто на практичні завдання не вистачає часу або матеріальної бази. І все це призводить до поверхневих знань учнів.

Але така теорія швидко забувається, бо школярі не усвідомлюють практичну цінність знань. Тому радимо на уроках створювати якомога більше ситуацій для перевірки знань учнів у реальних життєвих ситуаціях.

Заохочуйте експерименти

Шкільна програма з точних дисциплін передбачає, як правило, один – два варіанти, якими можна скористатися для розв'язання задач. Однак, насправді їх значно більше.

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Тому час від часу практикуйте завдання, в яких учні мають подумати та запропонувати інший спосіб для їхнього розв'язання. І обговорюйте всі ідеї учнів.

Такий формат навчання дозволяє кожному активно включитись в навчальний процес та, критично переосмислюючи набуті знання, проявити креативність при вирішенні поставлених завдань.

Заохочуйте рефлексивне мислення

Сучасні школярі щодня отримують безліч різноманітної інформації, тому головна мета – навчитися її фільтрувати, розрізняючи важливі відомості від інформаційного непотребу і фейків.

Особливо звертайте увагу школярів, що вони мають усвідомлено ставитись до будь-якої інформації.

Також продукуйте усвідомлене навчання. Спонукайте учнів замислюватись про те, де отримані знання можна використати у повсякденному житті та як це пов'язати з вже наявним досвідом.