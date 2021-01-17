Розвиток технологій полегшує життя учнів, адже в інтернеті вони можуть без проблем отримати цікаву інформацію, знайти потрібні книжки тощо. Проте це частково негативно впливає на дітей – у них розсіюється увага і це заважає продуктивно працювати у класі.

Водночас уміння зосереджуватися на потрібних деталях звільняє мозок від "інформаційного сміття". Тому видання "На урок" підготувало порали вчителям, які допоможуть навчити учнів концентруватися.

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Як зрозуміти, що в учня є проблеми із концентрацією? У такому випадку дитина:

не може всидіти на місці та легко відволікається;

часто не може самоорганізуватися;

на уроках не слідкує за розповіддю вчителя;

не завжди дотримується правил дисципліни;

має надмірну тривожність;

має труднощі з запам'ятовуванням інформації.

Екперти запевняють, що концентрацію потрібно "качати" за допомогою спеціальних вправ. Вони радять під час виховних занять чи на уроці виділяти час на те, щоб тренувати уважність учнів.

Як навчити учнів концентруватися на уроках

Поради для вчителі

Поговоріть наодинці з не надто уважною дитиною. Можливо, причиною стали сімейні проблеми або конфлікт з однокласниками.

Завжди записуйте на дошці тему та план уроку. Це здається банальним, але виконання кожного пункту плану крок за кроком підвищує рівень уваги дітей.

Задійте у дітей під час уроку аудіовізуальний та кінестетичний канали сприйняття інформації. Це означає, що варто демонструвати презентації, вмикати відео- чи аудіозапис, застосовувати роздатковий матеріал.

Проводьте фізкультхвилинки. Адже це не лише корисно для здоров'я, а і дозволяє учням переключитися на інший вид діяльності, після чого вони стають уважнішими.

Хваліть своїх учнів. Бо позитивні оцінки та вдячність підвищують мотивацію школярів.

Вправа для дітей на уважність

Тваринка в клітинці

Роздайте дітям картки із наведеним нижче малюнком. Учні мають вирізати одну із тваринок (яка сподобається) та поставити її у центральну клітинку. Далі вчитель має керувати напрямком руху тваринок (угору, вниз, вправо або вліво), а школярі мають уважно слухати та переміщувати тваринку за командою.

Вчитель має говорити команди учням по черзі у помірному темпі. Кожен гравець має пильно слідкувати за своїми діями, щоб тваринка не вийшла за межі клітинок. Якщо хтось із учасників помиляється, він каже "Стоп!", після чого гра починається знову.



Вправа на концентрація уваги / Фото "На урок"

Ця вправа вимагає повної зосередженості, бо той, хто відволічеться, буде вимушений починати спочатку. Але вже за кілька місяців таких занять діти стануть набагато уважнішими.

Пошук чисел (таблиці Шульте)

Таблиці Шульте – це набір чисел від 1 до 25, що хаотично розміщені у клітинках. Суть вправи: учень має якомога швидше показати та назвати всі числа від 1 до 25. Кожне число можна фіксувати поглядом, щоб не залишати у клітинках позначки.



Вправа на концентрацю уваги / Фото "На урок"

Якщо дитина на одну таблицю витрачає не більше 40 секунд – це хороший результат (концентрація на гарному рівні), а якщо більше 50 секунд – над концентрацією треба ще працювати.

Лінія концентрації уваги

Попросіть дітей узяти чисті аркуші паперу та дуже повільно провести на них горизонтальну лінію. Потрібно думати лише про неї. Як тільки учень відволікається, то має намалювати маленький пік, як на кардіограмі, після чого продовжити виконання вправи.

Буде чудово, якщо дитина за три хвилини не зобразила жодного «піку». Але є важлива умова: школярі мають бути чесними перед собою.

Кольоровий обман

На картці записані різнокольорові слова. Завдання учнів полягає у тому, щоб називати кольори, не звертаючи уваги на те, що написано. Слова будуть заплутувати дітей, оскільки вони не співпадають із кольором.



Вправа на концентрацю уваги / Фото "На урок"

Результат можна вважати хорошим, якщо школярі виконали вправу і жодного разу не помилилися.

Знайди літеру

Для цієї вправи дітям знадобиться олівець і будь-який текст (з зошату, газети чи книги). Далі учні обирають для себе якусь одну літеру, наприклад, "м", і підкреслюють її у тексті. Тільки її! Важливо намагатися не пропускати літери.

Щоб перевірити якість виконаного завдання, діти можуть взяти ручку чи олівець іншого кольору та підкреслити літери, які пропустили після першого перегляду тексту.