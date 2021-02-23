Малюки продукують найдивовижніші ідеї. Навушники, фруктове морозиво, батут – усе це винайшли діти! Тож підтримуйте у своїх нащадках підприємливість змалечку.

Редакція Освіта 24 разом із Canon підготували корисні поради батькам, як розвинути в дитині ділову заповзятливість і навчити її провадити хай і невеличкий, проте власний бізнес.

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Навіть якщо дитина не мріє стати бізнесменом, заохочуючи її до підприємницького мислення, ви сформуєте в неї необхідні життєві навички й допоможете засвоїти важливі фінансові уроки. Навчання на власних невдачах розвиває в дітях наполегливість і критичне мислення.

Поради, які сформувати в дитині навички підприємця

Спонукайте дитину до творчості

Малеча – дуже творча. Вона не обмежена негативним досвідом і тому не боїться помилитися. Тож, якщо у вашої дитини виникла чудова бізнес-ідея – не відмахуйтесь від неї, а, навпаки, допоможіть її втілити.

Мозковий штурм

Дитина хоче самостійно заробляти гроші? Чудово! А як саме вона планує це робити? Тут знадобиться мозковий штурм. З’ясуйте, що любить робити ваш малюк, – може, з цього справді вийде зробити бізнес?

Складіть бізнес-план і роздрукуйте, щоб завжди був напохваті. Радимо обрати витривалий пристрій, адже планів у дітей – сила-силенна!

Надійний варіант – Canon серії MegaTank. Принтери цієї серії забезпечують відмінну чіткість документів із бездоганною передачею кольорів.



Використовуйте принтер Canon серії MegaTank / Фото 24 каналу

Важливо! Одного лише резервуару для чорної фарби вистачить, щоб надрукувати щонайменше 8000 сторінок. Щодо кольорових чорнил, то одна заправка забезпечує друк близько 7000 копій із середнім ступенем заливки.

Купуйте лише найнеобхідніше

Якщо малюк просить дорогу іграшку – запропонуйте йому розділити витрати. Домовтеся, скільки грошей дасте на покупку ви й скільки він заробить самостійно.

Нехай дитина сама розв’язує проблеми

Батьки часто намагаються всюди "підстелити соломки" своєму дитяткові й цим дуже шкодять його розвитку. Не знаючи, як це – самостійно ухвалювати рішення, дитина при самому лише натяку на проблему губиться й впадає в розпач.

Дитяче ж підприємництво потребує ініціативності та готовності до самостійних починань – і відповідальності за них. А навчитися цього можна тільки через досвід. Тож дайте дитині змогу стикатися з проблемами, шукати шляхи виходу з них і врешті-решт ухвалювати зважені рішення.

Навчіть дитину правильно аргументувати своє "хочу"

Іноді маля прагне отримати якусь річ, посилаючись на те, що її вже мають його друзі. Переконливіших аргументів для здійснення бажання не лунає.

Навчіть дитину "продавати" свої ідеї, обґрунтовуючи, яку вигоду отримаєте ви, зробивши те, чого вона просить. Уміння домовлятися придаватиметься їй усе подальше життя, і не тільки в бізнесі.

Вкладайте гроші в дитячі ідеї та стартапи

Навчитися провадити бізнес можна лише постійно практикуючи. Тому, якщо дитина прийшла до вас із якоюсь ідеєю заробітку, не пошкодуйте на цей стартап ні часу, ні коштів.

У разі успіху отримаєте прибуток, поразка ж дасть дитині цінний досвід. Але головне – вона знатиме: її підтримують!

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Грайте з дитиною в бізнес-орієнтовані гри

Настільні ігри експерти вважають одним із найкращих способів пояснити дитині принцип провадження бізнесу. Наприклад, "Монополія" навчає основ інвестування в нерухомість.

Відволікайте дітей від комп'ютерних стрілялок та гоночних симуляторів, щоб вони не намагалися повторити кібердосвід у реальному житті. Нехай краще грають у Minecraft або SimSity.

Знайдіть наставника

Діти не завжди дослухаються батьківських порад. Не ображайтеся на це. Краще знайдіть авторитетних помічників, які даватимуть вашому маленькому підприємцеві розумні поради. Таким консультантом може стати місцевий бізнесмен, друг родини чи фахівець у галузі, що наразі цікавить дитину.

Дослідіть ринок

Уважаєте, що дитячу ідею можна перетворитися на бізнес? Тоді, перш ніж почати її втілювати, вивчіть ринок. З’ясуйте, які послуги та товари у вашій місцевості актуальні, та оцініть конкурентів.

Складіть бізнес-модель і, якщо йдеться про товар, підрахуйте, скільки коштуватиме його виготовлення.

Курси в Україні, де навчають дітей провадити бізнес

Школи фінансової грамотності дуже популярні серед батьків, адже кожна з них обіцяє відкрити в дитині бізнес-генія.

Наразі в Україні карантин, але більшість приватних шкіл дають онлайн-уроки. Тому радимо придбати дитині недорогий набір для відеозв’язку Canon EOS M50 Web Kit.



Налаштуйте для дитини камеру Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 каналу

До набору EOS M50 Web Kit входять:

якісна камера,

стереомікрофон,

об'єктив,

зручний штатив,

карта пам’яті,

програмне забезпечення,

зарядний пристрій.

Більше дізнайтеся за посиланням.

Ми підшукали перевірені бізнес-школи, які допоможуть вашій дитині повірити у свої сили й збагатять її життя яскравими враженнями та свіжими ідеями.

Capital Union School

Своїм учням Capital Union School прагне дати знання відповідно до потреб завтрашнього ринку. У дітей із самого малечку закладають основи бізнес-мислення, розвивають у них розуміння, як використовувати знання для заробітку.

Школа розробила бізнес-програму KidsMarketing, яка демонструє дітям переваги та недоліки життя найманого працівника, ефективного бізнесмена та фінансово незалежного інвестора.

Абетка грошей

Мета школи "Абетка грошей" – допомогти батькам сформувати в дітей повну картину світу фінансів, навчити їх правильно розпоряджатися грішми й підготувати до самостійного, дорослого життя.

Заняття проходять у формі тренінгів із використанням трендових інтерактивних та івент-технологій. Практика передбачає різноманітні інтерактиви:

вікторини,

кейси,

проєктні ігри,

фінансові ігри.

Курси фінансової грамотності розраховано на учнів віком від 6 до 15 років. Матеріал дається поетапно – від азів до професіонального рівня.

MBA Kids

MBA Kids — це школа підприємництва і лідерства для дітей та підлітків. Понад 5 років вона допомагає своїм учням почуватися в бізнесі комфортно, визначитися з майбутньою професією й знайти своє місце в команді.

Колектив проєкту MBA Kids налічує понад 20 фахівців. Програми навчання базуються на передових методиках й охоплюють найновіші напрями.

Спеціалісти в галузі управління фінансами, банкінгу, ринку знайомлять учнів зі світом грошей, пояснюють, як вони працюють, і навчають застосовувати ці знання на практиці – у реальному житті.

Як обрати ідеальну школу? Радимо оцінювати школи за такими критеріями:

Викладачі. Зверніть увагу на дипломи та сертифікати вчителів школи.

Зверніть увагу на дипломи та сертифікати вчителів школи. Навчальний план . Програми школи мають урахувати вікові особливості дітей. Інтерактивна форма навчання, цікаві практикуми, чергування командних та індивідуальних завдань, майстер-класи з відомими підприємцями та бізнес-тренерами – це показники прогресивного закладу.

. Програми школи мають урахувати вікові особливості дітей. Інтерактивна форма навчання, цікаві практикуми, чергування командних та індивідуальних завдань, майстер-класи з відомими підприємцями та бізнес-тренерами – це показники прогресивного закладу. Відгуки . Найкраща рекомендація для школи – відгуки учнів та їхніх батьків.

. Найкраща рекомендація для школи – відгуки учнів та їхніх батьків. Умови й загальна атмосфера . Сучасні школи розуміють, що простір відіграє в навчанні важливу роль, і облаштовують затишні та яскраві класи.

. Сучасні школи розуміють, що простір відіграє в навчанні важливу роль, і облаштовують затишні та яскраві класи. Бажання дитини. Проаналізуйте інформацію разом із дитиною. І, звичайно ж, зважте на її думку про те, у якій саме бізнес-школі їй хотілося б навчатися.

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