Як навчити дитину керувати власним бюджетом: поради для батьків

Фінансова грамотність молодого покоління є важливою навичкою у сучасному світі. Ще змалечку необхідно привчати дитину розумно розпоряджатися коштами.

Сформувати бюджет та дотримуватися плану – те, що потрібно вміти кожному. Велику роль у фінансовому вихованні дітей відіграють передусім батьки.

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Кишенькові гроші

Кишенькові гроші – це перший бюджет дитини. Батьки часто роблять величезну помилку, надаючи малюкам необмежені ресурси.

Хоча для дітей ніколи нічого не шкода, привчіть свою дитину до фіксованих сум. Чим менший малюк, тим меншим має бути сума кишенькових грошей.

Намагайтеся не задовольняти всі примхи малечі, а мотивуйте їх заощаджувати. Привчіть дитину рахувати її доходи та витрати. Поясніть, що зараз ви є її фінансовим опікуном, однак згодом заробляти та управляти грішми дитині доведеться самостійно.

Потреби та забаганки

Розмежуйте потреби від бажань. Дитина повинна розуміти, що гроші створені не тільки для купівлі омріяних іграшок.

Кошти є інструментом для комфортного життя, і їх потрібно використовувати передусім задля забезпечення базових потреб, а вже потім – для насолоди та задоволення.

Мотивація заробляти

Дитина повинна усвідомлювати, скільки праці необхідно зробити, щоб отримати певну суму.

Мотивуйте малюка стати учасником формування сімейного бюджету. Обговорюйте з ним майбутні покупки та дайте можливість висловити власну точку зору.

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Грошові винагороди

Платити дітям за виконання хатніх обов'язків чи хороші оцінки – справа кожної окремої родини.

Безліч експертів наполягають, що робити це необхідно, адже так дитина зможе краще зрозуміти рух грошей.

Однак інші впевнені, що це може призвести до знецінення необхідності розвиватися не заради фінансів, а також сформує думку, що хороші оцінки – єдиний показник успішності.

Власні навички

Перед тим, як привчати дитину бути фінансово грамотною, визначте рівень власних навичок. Чесно дайте відповідь на такі запитання:

Чи виникають у вас проблеми із плануванням власних фінансів?

Чи робите ви імпульсивні покупки?

Наскільки ефективно ви заощаджуєте гроші?

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