Експерти наполягають, що привчати дитину до фінансової відповідальності треба ще змалку. Є 4 основні методи, які допоможуть батькам у цій важливій справі.

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Створіть щоденник грошей

Бюджетування є ключем до фінансового здоров'я та успіху. Нехай підлітки записують всі свої поточні витрати, такі як шкільне приладдя чи розваги, а також вносять до бюджету доходи.

Виконання цієї вправи може здивувати багатьох підлітків, адже вони побачать, що дрібні витрати мають властивість швидко складатись, забираючи велику частку з їх заощаджень.

Відкрийте окремий рахунок для накопичень

Економія грошей допомагає досягати великих фінансових цілей у майбутньому. Навчіть дітей відкладати невелику суму грошей на окремий рахунок. Це допоможе їм встановити довготермінові плани і згодом самостійно придбати, наприклад, нову ігрову приставку.

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Кредитні картки та банківські рахунки

Навчання підлітків особливостям кредитування є критично важливим у сучасному світі. Кредитні кошти можуть вводити в оману, і здаватись підліткам вільними та безлімітними грошима. Поясніть дитині, як працює кредит та розкажіть про важливість погашення щомісячних внесків за користування такою послугою.

Розтермінування та іпотека

Розкажіть дитині про такі фінансові інструменти, як розтермінування платежів та іпотека. Це допоможе зрозуміти підлітку, які можливості та умови придбання нерухомості чи автомобіля будуть для нього доступними у майбутньому. Не забудьте розповісти про відсотки, щомісячні платежі та процедуру їх виплат.