У всьому світі активно обговорюють необхідність впровадження уроків фінансової грамотності в школах. Різні статистики показують, що більшість школярів та студентів не вміють розпоряджатися власними грошима та відчувають складнощі через дефіцит необхідних знань.

Експерти запевняють, що дітей варто вчити керувати фінансами ще в дошкільному віці. Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала найефективніші поради для батьків, які допоможуть навчити дітей фінансової грамотності та підготувати їх до самостійного життя.

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Що таке гроші та яке їх призначення

Вміння розпоряджатися фінансами є звичкою, для формування якої необхідний час. Дослідження американського видання Bankrate показує, що 46% дорослих в США не мають жодних заощаджень навіть на випадок непередбачуваних обставин.

Для зміни ситуації в майбутньому експерти радять батькам використовувати кілька простих методів у процесі виховання дітей.

#1 Обговорюйте бажання та потреби

Першим кроком у навчанні дітей фінансової грамотності є розмежування між бажаннями та потребами. Поясніть, що потреби є базовими: їжа, прихисток та одяг, а бажання – тільки другорядними.

Можете використовувати сімейний бюджет як приклад витрат на необхідне та бажане.

#2 Дайте можливість заробляти власні гроші

Якщо ви хочете навчити дітей накопичувати кошти, фінансово винагороджуйте їх за виконання хатніх обов’язків та інших завдань. Це дозволить дітям зрозуміти ціну грошей завдяки власним зусиллям.



Нехай діти заробляють власні гроші / Фото Getty

#3 Задайте цілі для фінансових накопичень

Для дитини заощаджувати кошти без зрозумілої на те цілі може видаватися безглуздим заняттям. Допомогти визначити мету заощаджень означає навчити дитину рахувати гроші.

Наприклад, якщо дитина бажає купити іграшку за 200 гривень, отримуючи 50 гривень на тиждень, допоможіть їй визначити, коли цю іграшку можна буде придбати.

#4 Визначте, де зберігати заощаджені гроші

Коли дитина зрозуміла ціль накопичень, їй необхідно десь зберігати свої кошти. Для найменших це може бути звичайна скарбничка, а для підлітків можна відкрити окремий рахунок в банку.



Де дітям зберігати власні накопичення / Фото Getty

Таким чином, вони матимуть змогу наочно спостерігати, як відбувається фінансовий прогрес.

#5 Нехай дитина записує свої витрати

Навчитися економити можна завдяки контролю своїх витрат. Якщо дитина купує зі своїх заощаджень якісь дрібнички, їй варто записувати й додавати всі витрати.

Вмотивуйте дитину задуматися, наскільки швидше вона могла б отримати щось більш вартісне, якби не купувала цукерок.

Навчити керувати грошима за допомогою цікавих ігор

Найефективнішим методом навчання дитини фінансової грамотності є розвиток навичок через гру. В інтернеті можна знайти безліч настільних ігор, які можна роздрукувати в домашніх умовах.

Найпопулярнішою грою залишається "Монополія". Розвинути навички фінансової грамотності, а заодно й почати вчити англійську можна безкоштовно, завантаживши та роздрукувавши гру за посиланням.

Для друку радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank, які мають вбудовані чорнильниці з великою місткістю. Роздруковані ігри будуть яскравими та без зайвих полів, матимуть згладжений та природний вигляд.



Принтер від компанії Canon / Фото 24 канал

Онлайн-ігри для розвитку фінансової грамотності дітей

Сучасні діти вже змалечку вміють користуватися новітніми технологіями. Поєднати ігровий процес з користю можна завдяки таким навчальним додаткам: