Як навчити дітей фінансової грамоти: безкоштовний вебінар для батьків

Мережа Code Club Україна спільно зі страховою компанією TAS Life організовують вебінар про те, як навчити дитину фінансової грамоти. Експерти поділяться знаннями, які стануть важливими для життя і майбутньої реалізації малюків у соціумі.
Захід відбудеться 9 червня в онлайн-режимі. Участь безкоштовна за умов попередньої реєстрації.
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Про що розповідатимуть на вебінарі
Спікерами стануть фінансові експерти компанії-партнера. На вебінарі вони обговорять такі теми:
- Чому важливо вчити дітей "стосункам із грошима"?
- Ставлення до дитячої праці – коли "просто так", а коли за гроші?
- Батьківська увага та любов за гроші: чого потрібно уникати?
- Правила кишенькових грошей.
- Найбільш поширені помилки батьків і дітей при фінансовому плануванні.
- Правила поводження з грошима та лайфхаки.