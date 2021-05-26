Захід відбудеться 9 червня в онлайн-режимі. Участь безкоштовна за умов попередньої реєстрації.

Цікаво Як навчають фінансової грамоти у світі: досвід передових країн

Про що розповідатимуть на вебінарі

Спікерами стануть фінансові експерти компанії-партнера. На вебінарі вони обговорять такі теми:

  • Чому важливо вчити дітей "стосункам із грошима"?
  • Ставлення до дитячої праці – коли "просто так", а коли за гроші?
  • Батьківська увага та любов за гроші: чого потрібно уникати?
  • Правила кишенькових грошей.
  • Найбільш поширені помилки батьків і дітей при фінансовому плануванні.
  • Правила поводження з грошима та лайфхаки.

Що відомо про організатора Code Club Україна

Code Club Україна – це всеукраїнська мережа безкоштовних клубів кодування для дітей та підлітків 8 – 17 років. Проєкт вже охопив 18 регіонів, залучив до співпраці 1 650 менторів, навчання пройшли майже 30 тисяч дітей. Ініціативу підтримує Міністерство освіти і науки України та вітчизняні IT-компанії.