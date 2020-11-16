Освіта в Канаді є дуже унікальною, адже там немає єдиного міністерства освіти. Замість цього, всі провінції країни самостійно розробляють свою систему навчання. Як проходять уроки у першому класі та якою є освіта в школі загалом – читайте у матеріалі.

Викладачка з України Олександра Журавльова, яка зараз працює в Канаді, поділилася з виданням Osvita інформацією про навчання першокласників у цій країні.

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Як навчають дітей у першому класі в Канаді

Учні заходять до класу з 7:50 до 8:10, вітаються, тихо знімають верхній одяг та починають працювати самі.

Вже о 8:10 дзвенить дзвінок, вчитель починає перевіряти присутність в електронному журналі, а потім далі сідає за стіл, де сортує всі матеріалі тощо. Натомість діти в цей час починають працювати в робочих зошитах, які напередодні порозкладала вчителька. Учні самостійно вирізають чи малюють.

Вже о 8:20 вчителька починає урок. Спочатку вони пригадують дні тижня, місяць, число тощо. Потім кожен учень бере свою коробочку з матеріалами, розкладає конструктор на столі і починає рахувати. Вчителька називає число, учні відраховують необхідну кількість кубиків тощо.

Після цього вчителька пояснює наступне завдання та роздає зошити. Учні мають обвести 12 якихось предметів, пишуть по 2 рядки цифри "12" самостійно. Перший урок закінчується фізкультхвилинкою.

Так, плавно починається наступний – грамотність, перерви немає. Учні отримують завдання скласти розповідь. До прикладу, вчителька дає учням якісь предмети (лего, кубики, фото тварин чи людей тощо). Діти спочатку граються, а вчителька підходить до кожного і просить розповісти свої вигадки про зоопарк, корабель, супермена тощо.



Діти на уроці в канадській школі / Фото macleans

Тобто з 8:10 до 9:40 збігають 2 перші уроки. Учням дають ще 5 хвилин, щоб прибрати робоче місце і зібратись на перерву на двір. На свіжому повітрі вони проводить близько 15 хвилин, потім мають 20 хвилин на перекуску і починається наступний блок з двох уроків поспіль.

На цих уроках вчитель більшість часу сидить за своїм робочим столом, а учні багато граються і працюють самостійно.

"Все спокійно, розслаблено і повільно. Ніхто не спішить, нікого не підганяє. Я жодного разу не чула запитання "А що робити? А де писати? А на якій сторінці?", – підсумовує Олександра Журавльова.

Загальні факти про освіту в Канаді

В Канаді є 10 систем освіти, бо там 10 провінцій. Тож, освіта в школі є обов'язковою з 6 до 16 років, але в Онтаріо і Нью-Брансвік – до 18 років, проте в інших провінціях можна залишити школу і в 14 років.

Шкільна освіта складається з початкової (1-6 класи, з 6 до 12 років) і середньої (7-12 класи, з 13 до 18 років). Навчання відбувається на одній з офіційних мов – англійській чи французькій. Приватні школи дуже дорогі, але там є сучасне обладнання класів, лабораторії, спортивні комплекси, гуртожитки і найкращі викладачі.

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Навчання побудоване дуже гнучко. Залежно від класу формується перелік обов'язкових предметів, а також перелік предметів на вибір. Батьки чи учень можуть формувати програму у своєму темпі і навіть навчатися вдома. Цікаво, що оцінки ставлять у відсотках, а в кінці навчального року з них виводять середній бал. Щоб перейти до наступного класу, треба набрати не менше 50%.

Додамо, що вчитель не має права підвищувати голос на учня й навіть просто критично висловлюватися. Навчальний процес заточений під слабших, щоб вони не почувалися пригнобленими. Тому справді обдаровані діти зазвичай ідуть до спеціалізованих шкіл.