Як навчають фінансової грамоти у світі: досвід передових країн

У той час, як в Україні лише впроваджують уроки фінансової грамотності у школах, у світі тема особистих фінансів є актуальною щонайменше протягом останнього десятиліття. Про ефективність вивчення грошей як інструменту свідчать результати країн, які сьогодні є передовими у галузі інвестицій, відкриття нового бізнесу, і які мають високі показники рівня життя.

Разом з тим, держави з хорошими показниками фінансової грамотності населення не зупиняються на досягнутому. Освіта 24 за підтримки партнера Canon розповідає про методи та інструменти поглиблення знань громадян закордонних країн про гроші, які могли б стати ефективними і в Україні.

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Передові країни

Норвегія, Данія та Нідерланди мають одні з найвищих показників фінансової грамотності у світі. Згідно з даними дослідження, у середньому близько 70% населення держав є фінансово грамотними. Ці країни мають унікальні моделі фінансування навчальних закладів, і їхні витрати на освіту є одними з найвищих у світі.

Норвегія

У Норвегії окремі установи та організації заохочують навчання молодого покоління у школах, щоб у майбутньому забезпечити їм фінансовий добробут. Є кілька програм, які фінансуються Національним банком Норвегії з метою створення інтерактивних навчальних матеріалів для учнів та студентів країни на теми особистих фінансів.

Завдання цих програм полягає у тому, щоб надати молодим громадянам міцний теоретичний та практичний фундамент щодо витрат, інвестицій, кредитів, пенсійних та інших довготермінових накопичень.

Рівень фінансової грамотності у Норвегії / Фото Unsplash

Нідерланди

Уряд Нідерландів робить сильний акцент на розширенні фінансових можливостей громадян. Багато законодавчих дій, які вони приймають, покликані зробити споживачів фінансових послуг більш поінформованими, зокрема про їх власні рішення щодо грошей.

Один із законів, який було прийнято ще у 2012 році, спрямований на боротьбу з кредитними заборгованостями споживачів. Уряд зобов’язав фінансові установи надавати всім потенційним позичальникам єдиний кредитний довідник та калькулятор виплат за відсотками.

Також в освітніх закладах діє безліч навчальних, інколи навіть експериментальних програм, які спрямовані на вивчення фінансової грамоти ще змалку.

Досвід Нідерландів / Фото Unsplash

Данія

У Данії все стає по-справжньому цікавим. Хоча країна має відносно високі показники споживчого боргу, безліч домогосподарств водночас володіють великими активами. В державі живе вагома частка відомих світових інвесторів з шаленими статками, а рівень бідності є одним із найнижчих у світі.

Тут діє модель пенсійних накопичень за системою складного відсотка. Пенсійні плани, на які дієздатні громадяни відкладають від 10 до 15 відсотків щомісячного доходу, є обов’язковими, а виплачувані відсотки продовжують складатися навіть після виходу людини на пенсію.

Така ініціатива данського уряду супроводжувалась масовою інформаційною кампанією, і хоча пенсійна реформа країни була складною, сьогодні вона підтверджує свою ефективність.

Фінансова грамотність у Данії / Фото Unsplash

Ситуація в Україні

Востаннє рівень фінансової грамотності українців досліджувало незалежне агентство уряду США (USAID) ще у 2019 році. Оцінка знань громадян про гроші проводилась за методикою ОЕСР, яка передбачає 3 головні критерії:

фінансові знання;

ставлення до фінансів;

фінансова поведінка.

В Україні індекс фінансової грамотності склав 11,6 пунктів з 21, і тоді ми посіли останнє місце серед інших досліджуваних країн, розділивши його з Польщею.

Останні 2 роки в Україні все ж впроваджується безліч цікавих проєктів та ініціатив, проводяться інформаційні кампанії та тренінги на тему особистих фінансів. З законодавчої перспективи також є зрушення, зокрема ухвалено законопроєкт, який передбачає регулювання прозорості діяльності фінансових установ.

Підхід до фінансової грамотності в Україні / Фото iStock

В умовах пандемії говорити про фактичні покращення загального рівня фінансової грамотності українців складно, однак вже можна вказати на позитивну динаміку, зокрема через ініціативу впровадження уроків фінансової грамотності у школах.

Реальні позитивні зміни у цій галузі слід пророкувати через найближчі кілька років, а доти варто зайнятися самоосвітою. Підвищуйте власний рівень фінансової грамотності за допомогою навчальних матеріалів та книг, доступних в інтернеті.

Роздрукувати їх допоможуть принтери, які є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.

Фінансова самоосвіта з принтерами Canon / Фото 24 канал

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