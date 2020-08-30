Ще у 2014 році Ілон Маск заснував школу для своїх синів під назвою Ad Astra (з лат. – "до зірок"). Там навчаються близько 50 дітей, батьки яких у більшості працюють в компанії Маска – Space X.

Ілон Маск має на меті розвинути унікальні характеристики у дітей, не примушуючи їх адаптуватися до заздалегідь встановленої системи. Там немає оцінок, а вивчати можна все, що хочеш, передає портал "Педагогічна преса".

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Тож, школа має певні принципи, яким слідує під час навчання дітей.

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Немає системи оцінок

Ілон Маск розповів, що в його школі немає оцінок, бо ті формують у дітей спотворену систему цінностей. Але замість цього в закладі є власна валюта – "айстри", і їх отримують не за правильно вирішене завдання, а за реалізацію своїх ідей.

В школі кожен чимось займається: хтось робить сайти, хтось пече пиріжки тощо. Кожен учень має можливість зробити щось і дізнатися, наскільки це цінується. Саме за таким принципом діти заздалегідь навчаються ринковим відносинам на практиці.

Не наполягають на отриманні вищої освіти

Вища освіта і поглиблене вивчення всіх предметів у школі Ілона Маска швидше вважається мінусом, ніж плюсом. За його словами, вища освіта змушує людей вважати себе особливими, після чого ті перестають кого-небудь слухати і аналізувати свої помилки.

Адже багато людей досягають в житті успіху без диплому, як от відомі всьому світові Стів Джобс та Білл Гейтс. Тому учні Маска зосереджені на фундаментальному знанні. Вони осягають основи дисциплін і застосування все на практиці, а не забивають голову тим, що їм навряд чи знадобиться в подальшому.



Діти люблять школу Ілона Маска / Фото з відкритих джерел

Там багато практики і немає тестів

Маск вважає, що через тести американські випускники не вміють думати, «вони можуть тільки підкреслити правильну відповідь». Натомість він вважає найефективнішим способом – практику. Так, замість розповідей, в школі Маска учням дають двигун і просять його розібрати.

"Рішення абстрактних завдань не приносить користі, бо діти тоді нічого не запам’ятовують. Їх мозок просто відсіює зайву інформацію", – каже Маск. В школі підприємця дітям дають реальні завдання створити щось.

Діти отримають поглиблені знання з етики і моралі

Ілон Маск вигадує для школярів цікаві завдання з мораллю. До прикладу: "Уявіть, що основна частина населення в місті працює на величезному заводі. Цей завод забруднює озеро і вбиває тварин в ньому. Що ви зробите, якщо закриття фабрик означає втрату роботи для всіх, а якщо їх залишити, то місто ризикує втратити озера?".

Такі завдання допомагають дітям поглянути на світ критично, перевірити на міцність свою систему цінностей.

Немає суворого поділу на класи

Ілон Маск розповідає, що в його школі немає ніяких класів, учні проходять навчання всі разом. Вони, незалежно від віку, разом вирішують поставлені завдання, діляться думками тощо.

Так учням цікавіше навчатися. І, приходячи додому, вони обговорюють пройдене з батьками, а потім несуть їх думку в колектив.

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Фізику вивчають на практиці, а не на теорії

Підприємець вважає, що навіть якщо ви не хочете пов’язувати свою професію з фізикою, її все одно корисно знати. Тому Маск рекомендує вивчати її як фундамент, а потім пройти кілька курсів, щоб визначитися з самим цікавим для вас напрямком.

За його словами, важливо, щоб діти наочно бачили всі її закони і застосовували їх, а не зубрили суху теорію. Також необхідною для всіх є економіка, щоб діти могли легко розбиратися у її термінології.

Немає обов’язкової програми

Маск каже, що хтось любить математику, а хтось – мови або музику, тому в школі правильніше заснувати програму, спираючись на інтереси дитини, а не змушувати її проходити заздалегідь написані предмети. Для учнів школи Ad Astra уроки не мука, а спосіб краще пізнати те, що їм цікаво.

Зазначимо, що нещодавно Ілон Маск вирішив допомогти з відкриттям онлайн-школи для дітей старше 8 років. Він пожертвував свої гроші на створення нової приватної онлайн-школі Astra Nova в Лос-Анджелесі. Навчальний заклад розпочне роботу вже у вересні цього року.