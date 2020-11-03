В кожній країні навчають дітей за своїми правилами. Зараз вони дещо змінилися через карантин. Як навчають учнів у школах Китаю – розповіла українська вчителька з Одеси.

Вчителька Крістіна Раду переїхала до Китаю та там викладає англійську в приватній школі. Для видання "Освіторії" вона розповіла про китайську освіту, зарплати місцевих викладачів та жорсткі карантинні вимоги у школах країни.

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Вона за освітою перекладачка китайської та англійської мови. Три роки тому вчителька пройшла співбесіду та отримала роботу в Китаї. За її словами, у цій країні дуже популярна приватна освіта. Китайці можуть віддати останні гроші, щоб їхня дитина відвідувала найкращу школу.

Цікаво, що отримати диплом вчителя у Китаї складно, проте згодом всі випускники працюють за спеціальністю. У професії досить багато людей віку 25–30 років. Співвідношення жінок і чоловіків у професії – приблизно 65 % проти 35 %.

Як навчають дітей у Китаї

Вчитель завжди правий

У Китаї дуже престижно бути вчителем, хоча це важко, бо така робота з дітьми – це велика відповідальність. Викладача там вважають другим татом або мамою.

Батьки привчають дітей, що вчитель завжди має рацію. Будь-яке зауваження від учителя сприймають серйозно. Учень в школі може висловлювати власну думку.

Проте у державній школі викладач може накричати, навіть вдарити. Батьки все знають і схвалюють. Тут це не заборонено. З другого боку, вчитель-чоловік може підвищувати голос тільки на учнів-хлопців.

Також у Китаї між батьками учнів і педагогами заохочується неформальне спілкування. Наприклад, родина може запросити вчителя поїхати з ними за місто збирати мандарини. І якщо педагог погодився, то для родини це велика честь.

Занижують оцінки, щоб мотивувати

Початкова школа у Китаї розпочинається з 6 років і триває аж шість років. Щоб потрапити до середньої школи, дитина складає іспит.

Система оцінювання в них — від A до F, де А – це 90–100 балів, а F – менш ніж 60 балів. "Також китайці використовують систему оцінювання для мотивації дітей. Наприклад, можуть спеціально занизити оцінку цілеспрямованій дитині, щоб змусити її працювати ще інтенсивніше", – розповіла вчителька.



Навчання учнів у Китаї / Фото "Освіторія"

Як виглядає розпорядок дня школяра в Китаї? З першого класу діти перебувають у школі по 9 – 10 годин. О 7:30-7:45 розпочинається зарядка на загальній площі. До 11:30–12:00 вони навчаються. Далі — обід і денний сон. З 14:00 знову уроки.

Після 17:00 частина дітей також залишається в школі: вечеряють та сідають за домашнє завдання. Вчитель не йде додому, поки всі його не виконали. Так, часом вчителі закінчує роботу близько 10-ї вечора.

Вчаться в Китаї 5 або 6 днів на тиждень. Але в суботу і неділю діти теж завантажені: спорт, гімнастика, англійська, додаткові заняття з репетиторами. У приватних школах це забезпечується на базі школи.

Дрес-код у школах

Шкільна форма в Китаї – це мішкуватий спортивний костюм з логотипом школи. Найчастіше чорно-червоних кольорів. Так одягаються і хлопчики, і дівчатка. Частково все через те, що у багатьох школах немає опалення, тому діти сидять на уроках у верхньому одязі або жилетках.

Натомість вчителі можуть одягатися як завгодно. Хтось обирає офіційно-діловий стиль і каблуки, хтось ходить у кросівках і джинсах.

Харчування в державних школах безкоштовне і для дітей, і для персоналу. І гроші до фонду класу в Китаї ніхто не здає. Такого поняття в них просто немає. День народження тут відзначають за місячним календарем. Також можна подарувати квіти вчителю, але їх треба залишити в школі – додому букети ніхто не забирає.

Чи ходять хворі діти до школи

Пропускати навчання у школах Китаю вважається неприпустимим. Раніше діти приходили на уроки навіть з ознаками хвороби. Проте за часів коронавірусу з температурою учнів до класу вже не пустять.

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Дистанційне навчання в школах Китаю

Карантин у Китаї розпочався ще в лютому. На той момент у школах були канікули і їх закрили на 6 місяців. Один усі просиділи в повній ізоляції, ще два – не працювали, а потім перейшли в онлайн.

Для організації дистанційного навчання китайські айтішники розробили спеціальну систему. Проте єдиних інструкцій та онлайн-уроків на всю країну в Китаї немає. Вважається, що кожен викладач краще знає, що потрібно саме його учням.



Вчителька з України працює в Китаї / Фото "Освіторія"

Після цього державні школи відкрилися у вересні, а деякі приватні школи почали працювати в липні. Тому заклади освіти проходили серйозні перевірки, закупляли маски, санітайзери. "У нас прибрали частину, а щоб повністю продезінфікувати вентиляційні труби, частково рознесли стіни. І звичайно ж, усі вчителі пройшли медкомісію", – сказала Крістіна Раду.

Зараз до хвороб учителів ставляться спокійніше, а раніше все було інакше. "Мою колегу позбавили права викладання на три роки, тому що в родині зафіксували тяжкий випадок захворювання на коронавірус – померла її двомісячна племінниця", – додала вчителька з України.

Зараз правил дотримуються жорсткіше. Батьки в школу не заходять, дітей забирає вчителька і проводжає їх у школу. Після кожного уроку клас дезінфікують та провітрюють.

Скільки заробляє вчитель в Китаї?

У середньому китайський учитель державної школи заробляє тисячу доларів на місяць (середня зарплата по Китаю —1071 доларів). У багатьох містах за ці кошти можна платити за житло, утримувати родину з трьох осіб та заощаджувати. А у приватній школі педагоги заробляють краще.