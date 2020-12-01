Влада Івано-Франківська прийняла рішення не змінювати освітній процес для школярів до кінця 2020 року. Так, учні 5 – 11 класів навчатимуться у грудні дистанційно.

Мер міста наголосив, що, зважаючи на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 та прохання батьків, вони вирішили не змінювати режим роботи навчальних закладів. Про це Руслан Марцінків сказав під час онлайн-брифінгу у фейсбуці.

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За його слова, на жаль, старшокласники вже не підуть до школи до кінця року. Тобто до початку зимових канікул, які планують ввести з 25 грудня, школярі будуть вчитися так:

1-4 класи – очно у школах;

5-11 класи – в дистанційному режимі.

Відомо, що наразі на COVID-19 в школах Івано-Франківську захворіли 37 вчителі та 22 учня. Також з 55 класів початкової школи у Франківську наразі на самоізоляції перебувають 14 класів.

Натомість дитячі садочки будуть працювати і надалі у звичайному режимі. Діти йтимуть на самоізоляцію групами, якщо будуть виявлені випадки захворювання.

Наразі у садочках 8 груп перебувають на самоізоляції. Хворіють 37 вихователів та 2 дітей хворіють на коронавірус.

В міськраді додали, що якщо в Україні введуть локдаун, то учні в Івано-Франківську повернуться на навчання із зимових канікул, ймовірно, з 18 січня 2021 року.

До слова, в Одесі всі учні 5 – 11 класів з вівторка, 1 грудня, перейдуть на дистанційне навчання. Воно буде тривати два тижні, а згодом учнів можуть повернути до очного навчання.