Як навчатимуться школярі до закінчення карантину: роз'яснення Шкарлета

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що до кінця лютого школи працюватимуть в умовах адаптивного карантину. Зокрема, учнів навчатимуть в змішаній формі навчання – очно та дистанційно.

Шкарлет додав, що обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу попередньо будуть продовжені ще до 30 квітня. За його словами, наразі невідомо, чи будуть зміни у сфері освіти після 28 лютого.

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"Зараз чекаємо від МОЗ певних прогнозів і пропозицій щодо подальшого введення або не введення карантину, але попередньо до 30 квітня продовжать такий самий адаптивний карантин. Але в якому варіанті – чекаємо від МОЗ", – розповів Шкарлет.

Очільник МОН розповів, що в Україні дистанційне навчання в повному обсязі було застосовано максимум у 30% територіальних громад.

Був тримісячний локдаун на початку, тоді дійсно проходило повноцінне дистанційне навчання. Але в більшості навчальних закладів застосовується змішане навчання – і дистанційне, і повноформатне – залежно від рівня епідеміологічної ситуації,

– пояснив Шкарлет.

За словами міністра, при навчанні онлайн якість освіти відбувається мінімум на 8%, натомість змішане і дистанційне навчання дає можливість зберегти та не зупиняти освітній процес.

До слова, депутати зареєстрували в Раді законопроєкт, яким пропонують звільнити випускників від ДПА у 2021 році. Вони вважають, що прийняття такого рішення зменшить до мінімуму ризики захворювання на коронавірус серед учнів під час проведення ЗНО.