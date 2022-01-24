Як навчатимуть учнів 1 – 4 класів у Львові: оприлюднили рішення

Учнів 5 – 11 класів у Львові перевели на дистанційне навчання на два тижні. А щодо учнів початкових класів – то тут рішення прийматимуть директори шкіл.

24 січня у Львові відбулося засідання міського штабу з протидії COVID-19. Фахівці ухвалили рішення щодо навчання школярів 1 – 4 класів.

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Зараз у Львові дуже велика кількість хворих на COVID-19 дітей. Станом на 24 січня у школах відсутні 12 тисяч учнів 1 – 4 класів.

Початкові школи можуть переходити на дистанційку

У міській раді Львова наголошують, що остаточне рішення – за адміністрацією школи.

У зв’язку зі зростанням захворюваності серед школярів, директорам шкіл рекомендують самостійно ухвалювати рішення щодо дистанційного навчання учнів молодших класів,

– заявили у відомстві.

Додамо, що для учнів 5 – 11 класів дистанційка триватиме протягом двох тижнів – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.

Водночас у Києві захворюваність серед школярів наразі не критична, тож школи там працюють у звичному режимі.

У яких містах учні перекшли на дистанційку:

Івано-Франківськ

Ужгород

Чернівці

Суми

Тернопіль

Рівне (але не всі школи, а лише більша частина).