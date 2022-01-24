24 січня у Львові відбулося засідання міського штабу з протидії COVID-19. Фахівці ухвалили рішення щодо навчання школярів 1 – 4 класів.
До теми В Україні школи переходять на онлайн-навчання: де учні навчаються вдома
Зараз у Львові дуже велика кількість хворих на COVID-19 дітей. Станом на 24 січня у школах відсутні 12 тисяч учнів 1 – 4 класів.
Початкові школи можуть переходити на дистанційку
У міській раді Львова наголошують, що остаточне рішення – за адміністрацією школи.
У зв’язку зі зростанням захворюваності серед школярів, директорам шкіл рекомендують самостійно ухвалювати рішення щодо дистанційного навчання учнів молодших класів,
– заявили у відомстві.
Додамо, що для учнів 5 – 11 класів дистанційка триватиме протягом двох тижнів – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.
Водночас у Києві захворюваність серед школярів наразі не критична, тож школи там працюють у звичному режимі.
У яких містах учні перекшли на дистанційку:
- Івано-Франківськ
- Ужгород
- Чернівці
- Суми
- Тернопіль
- Рівне (але не всі школи, а лише більша частина).