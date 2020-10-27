У Міністерстві освіти і науки України заявили, що рішення про те, як будуть працювати школи після осінніх канікул, мають приймати керівники навчальних закладів окремо.

У МОН повідомили, що це стосується і шкіл, в яких перебувають виборчі дільниці, передає видання "РБК-Україна".

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За інформацією МОН, школи самі вирішують, як організовувати навчання після 30 жовтня. "Тут не може бути однозначної відповіді. Залежно від епідемічної ситуації в регіоні будуть прийматися відповідні рішення", – повідомили у відомстві.

Тимчасовий очільник МОН в ефірі одного з телеканалів запевнив, що є деякі міста у червоній зоні, де комісії ТЕБ та НС дозволяють учням приступати до навчання.

Чи всі школи пішли на канікули з 15 по 30 жовтня, як це рекомендувало МОН? За словами тимчасового очільника Міносвіти, на сьогодні школа – це самоврядний заклад і там всі питання вирішуються місцевою владою, а МОН лише надає рекомендації.

"Лише в Полтавській області всі школи пішли на канікули. Решта шкіл встановлювали дати проведення канікул по-різному, хтось починав з 16, 19 чи 22 жовтня", – наголосив Шкарлет.

Скільки в Україні шкіл навчається дистанційно? Станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебуває понад дві тисячі учнів і близько 450 шкіл навчають дітей дистанційно.

До слова, у раніше у Міносвіти запевняли, що учні в червоних зонах після канікул навчатимуться онлайн з дому. Натомість канікули планували впровадити до 30 жовтня. Проте школи в Івано-Франківську та Черкасах почнуть навчання з 28 жовтня.