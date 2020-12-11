У Києві школярі не будуть мати додаткових канікул через локдаун. Так, після зимових канікул, які триватимуть до 10 січня включно, школярі розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.

Цікаво Деталі про канікули в школах, скандали, платне ЗНО і зарплати вчителів: підсумки тижня в освіті

За його словами, всі школи Києва з 25 грудня йдуть на зимові канікули, які триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в онлайн режимі.

Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ". Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні,

– зазначив Кличко.

Наразі планується, що онлайн-навчання триватиме два тижня – до 22 січня включно. Мер Києва додав, що якщо продовжать локдаун, то в школах продовжить і дистанційне навчання.

Водночас дитсадки працюватимуть у звичному режимі навіть під час локдауну. А заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони почнуть також в дистанційному форматі з 18 січня.

Додамо, що уряд ухвалив рішення запровадити посилений карантину з 8 до 24 січня. Закладам освіти порадили встановити на цей час канікули заради безпеки дітей. Проте у МОН заявили, що учнів можна навчати дистанційно під час локдауну.