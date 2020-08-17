Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для шкіл та вчителів, які допоможуть навчати учнів під час пандемії. Вони передбачають нові правила для педагогів з 1 вересня та дотримання заходів безпеки.

У рекомендаціях МОН йдеться про те, що вчителі мають планувати свою роботу у довільній формі. До прикладу, учитель може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, та самостійно визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

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Як почати навчання для учнів 2-11 класів

У МОН наголосили, що школи можуть на початку навчального року запровадити коригувальне навчання. Тобто провести у дітей перевірку знань, які вони отримали під час дистанційного навчання восени та повторити весь вивчений матеріал за минулий рік.

Так, можна провести діагностичні роботи, усні співбесіди чи влаштувати опитування у класах з основних предметів. Адже у МОН вважають, що потрібно визначити рівень, на якому учні засвоїли навчальний матеріал під час карантину.

Проте оцінки за таку перевірку знань в журнал ставити не рекомендують, бо це є просто орієнтиром для вчителя. Адже за допомогою цього педагог зможе спланувати колективну чи індивідуальну роботу, щоби актуалізувати певні знання школяра.



Навчання в школі в умовах пандемії / Фото НУШ

Окрім того, у МОН рекомендують в навчальних програмах і планах уроків виділити ключові теми. Все для того, щоб ущільнити та оптимізувати вивчення предмету і відпрацювати те, що допоможе учням працювати самостійно в умовах дистанційного навчання.

Як оцінюватимуть учнів у новому навчальному році? При виставленні тематичної оцінки вчителі мають враховувати всі види навчальної діяльності учня протягом вивчення теми.

Так, семестрове оцінювання здійснюватимуться на підставі тематичних оцінок, а річне оцінювання здійснюватиметься на підставі семестрових оцінок. Але воно не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.

Як навчати учнів з початкових класів з 1 вересня

У Міністерстві рекомендують перевірчі роботи проводити без оцінювання, а результати обговорити з учнями й батьками під час індивідуальних зустрічей на початку року.

Також можна створити додаткові індивідуальні консультації з учнями, де допомагати їм виконувати різні завдання і проєкти.

Вчителям варто на початку навчального року уникати елементи змагання та згуртовувати учнів. Навчальний день можна розпочинати з ранкового кола. Також для кожного класу треба запровадити гнучкий розклад дзвінків і можливість коригування вчителем запланованої на день навчальної діяльності.

До теми Вступ до вишів та настанови для шкіл до початку навчання – найважливіші підсумки тижня в освіті

Як проводити дистанційне навчання

У МОН наголосили, що тут важливо надати учням чіткі інструкції до завдань та вільний доступ до навчальних матеріалів. До того ж, все варто розмістити на одній платформі, але тут рішення приймає педрада.

У 3–4 класах можна використовувати "перевернутий клас" (коли учні опрацьовують навчальний матеріал удома, а на уроці закріплюють його практично), "ротацію за станціями" (учні періодично виконують все періодично (групова робота, самостійна робота за комп’ютером, спілкування з учителем тощо).

Рекомендації для вчителя, як організувати урок дистанційно:

Можна поєднати онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;

Або вчителі можуть заздалегідь записати відеоуроки чи презентації;

Треба ретельно підібрати завдання для самостійної роботи із подальшою перевіркою;

Можна використати безкоштовні вебсервери та платформи, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.



Дистанційне навчання учнів / Фото infobae

У дистанційному навчанні варто пам’ятати, що кожна онлайн-активність потребуватиме більше часу, ніж зазвичай це було у класі.

Також на початку занять можуть виникати проблеми з підключенням, звуком, камерою тощо, тому варто відвести цьому час під час планування уроку. І ще відведіть час на непередбачувані ситуації, як-от нестійкий інтернет, "зависання" програми тощо. Натомість, щоб уникати ситуацій, коли один учень довго говорить, узгодьте в класі правила спілкування онлайн.

Як бути гуманними з учнями:

поєднуйте загальну та особисту похвалу; навіть коротке повідомлення: «Молодці! Впоралися з…” може сприяти підвищенню впевненості;

уникайте публічних виправлень, це краще робити в приватних повідомленнях;

узгодьте з учнями етикет щодо спілкування і співпраці онлайн.

Цікаві завдання, які можна виконувати учням під час дистанційного навчання

Викресли зайве

Учень / учениця записує в повідомленні чотири слова, одне з яких відрізняється від інших трьох. Потім надсилає повідомлення однокласнику, який має надіслати у відповідь зайве слово й пояснити свій вибір.

Дистанційне інтерв’ю

Учень / учениця робить аудіозапис запитань, які хоче поставити однокласникам. Потім надсилає запис однокласникам за порядком. Вони також роблять аудіозапис відповідей на запитання.

Путівник

Учні / учениці записують коротке відео про місце, яке вони добре знають. Це може бути їхній будинок, район, школа тощо. Разом із відео записуються коментарі.

Історія в смайликах

Учні / учениці вибирають чотири смайлики й надсилають їх однокласникам. Тим потрібно написати дуже коротку розповідь, яка містить усі чотири слова / поняття, які відповідають цим смайликам.

Як працюватимуть школи в період пандемії: заходи безпеки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин.

Які міста та райони потрапили до "червоної зони" та можуть не відкрити свої школи – читайте за посиланням.

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

не допускати до роботи вчителі з температурою понад 37,2°C;

розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

пересуватися та заходити в приміщення школи в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу