Багато шкіл в Україні через поширення коронавірусу перейшли на онлайн-навчання. Тож, вчителі змушені були пристосуватися до цих умов та напрацювали нові методи роботи. Проте батьки також надали прохання, як можна покращити дистанційне навчання для їхніх дітей.

За словами тимчасового очільника Міносвіти Сергія Шкарлета, вагому роль у накопиченні цього досвіду відіграють батьки. Про це він написав у своєму телеграмі.

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Шкарлет запевняє, що саме батьки постійно комунікують з учителями та допомагають їм із визначенням найкращих форм мотивації учнів.

Очільник МОН додав, що він теж особисто спілкується із батьками школярів. Тож, вони висловили йому певні прохання щодо організації дистанційного навчання.

Основні побажання батьків щодо онлайн-навчання:

не перевантажувати учнів , зокрема з точки "розтягування" навчального процесу в часі;

, зокрема з точки "розтягування" навчального процесу в часі; чіткіше сплановати графік уроків та його виконання, бо так дитині буде легше спланувати свій день, пропорційно виділивши час як на онлайн-навчання, так і на виконання домашнього завдання;

та його виконання, бо так дитині буде легше спланувати свій день, пропорційно виділивши час як на онлайн-навчання, так і на виконання домашнього завдання; давати дітям відпочинок , адже навчання в умовах дистанційної освіти дещо ускладнене;

, адже навчання в умовах дистанційної освіти дещо ускладнене; діти прагнуть живого спілкування, і якщо це неможливо у стінах школи, то організація навчального процесу із використанням outdoor-активностей вітається батьками.

Шкарлет заявив, що від директорів шкіл залежить, з якими знаннями, компетентностями та емоціями школярі завершать начальний рік. "Директори та вчителі, хоч їм і не звикати, не менше за лікарів, перебувають сьогодні на «передовій» протистояння усім складнощам та викликам часу", – написав він.

Також очільник МОН висловив вдячність учителям за те, що вони якісно та фахово організовують дистанційне навчання для учнів.

"Можу з упевненістю сказати, що Україна не відстає від інших країн у питаннях організації навчального процесу. Хоч нам, звичайно, є чого прагнути. Вдосконалюють наші навички і підходи, власне, сама практика та здобутий досвід", – додав Шкарлет.