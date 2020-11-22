Батьки зізнаються, що під час дистанційного навчання діти із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) часто почуваються невпевнено та можуть влаштовувати істерику. Їм безперечно в цей непростий час потрібна підтримка від вчителів.

Вчені в США з’ясували, що понад 30 % батьків дітей із СДУГ кажуть, що дистанційне навчання є дуже складним завданням для малечі вдома, повідомляє видання Edutopia.

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Адже якщо під час очного навчання вчителі бачать, коли учні зі СДУГ розгублені, вередують і потребують перефокусування, то під час дистанційки ці сигнали помітити складніше.

До того ж, навчання вдома вимагає більшої самостійності, уваги та організованості. Але, на жаль, саме цього зазвичай не вистачає учням зі СДУГ.

Як навчати та підтримувати дітей із СДУГ під час онлайн-навчання

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Сприятливе місце і спосіб навчання

Учням зі СДУГ зазвичай нудно та тривалих уроках, тому вони відволікаються. Натомість вирішити цю проблему іноді можуть елементу вибору способу діяльності.

Тому, щоб допомогти школярам зі СДУГ створити своє навчальне середовище, учитель має запитати в учня особисто, як йому комфортніше сприймати урок. До прикладу, їм може бути зручніше не сидіти на одному місці, а навчатися з телефону, пересуваючись по квартирі.

Багато предметів, які займуть руки дитини під час навчання, можна знайти вдома. Так, якщо діти зі СДУГ будуть гратися із гумками, браслетами чи невеликим м’ячем, то вони не спричинятимуть шуму і не заважатимуть іншим дітям.



Дистанційне навчання для дітей / Фото "УП.Життя"

Спостереження за часом і графіки

Для учнів зі СДУГ може бути важливо слідкувати за часом. Запропонуйте їм створити нагадування на своїх телефонах про час початку занять. Або ж таймер може допомогти їм розбити завдання на частини і так зосереджуватися протягом кожного періоду часу.

Зазначимо, що організація дистанційного навчання може бути непростою, а графік час від часу змінюватись, тому учням потрібні чіткі графіки. Радимо розміщувати щоденні розклади в одному, просторі і намагайтеся не змінювати це, щоб діти звикли до цього.

Учням, які потребують додаткової підтримки, запропонуйте розмістити щоденний графік на рівні очей у своїй кімнаті, або якщо це цифровий графік із посиланнями — на своєму ноутбуці чи планшеті.

Спочатку загальна картина, потім конкретизація

Під час віддаленого навчання дітям зі СДУГ важливо починати розповідати тему уроку із загальної картини, а потім переходити до маленьких шматочків. Наприклад, океан потеплішає — замість того, щоб давати детальний опис того, як потепління океанів може впливати на тварин. Осягнути одразу велику кількість деталей дуже важко для малечі.

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Перерви для мозку і тіла

Дітям корисно робити короткі перерви протягом навчального дня, але для дітей із СДУГ регулярні перебивки під час уроків є критично важливими для збереження уваги.

Тому вчителям варто розбивати уроки і пропонувати дітям зі СДУГ зробити щось просте й конкретне, що змусить їх рухатись. Наприклад, приготувати речі для наступного уроку, сходити на кухню випити води тощо.

Окрім того, варто обмежити час занять на 30-хвилинні частини. Адже, як стверджують учителі зі США, молодші діти не можуть засвоювати інформацію понад пів години. А вже коли діти повертаються до онлайн-уроку, можна влаштувати для них дихальні вправи. Це дозволить їм налаштуватися і підготуватися до навчання.