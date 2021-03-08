Якщо школи закриють на карантин: як навчати та оцінювати учнів на онлайн-навчанні

Через погіршення ситуації з коронавірусом багато шкіл в різних містах вже закрилися на карантин. Тож, учні знову переходять на онлайн-навчання. Читайте поради експертів, як оцінювати та навчати учнів дистанційно.

Якщо регіон, де розташована школа, потрапляє до червоної зони, то учні 5 – 11 класів (а іноді й початкова школа) переходять на дистанційне навчання.

Важливо Школи, коледжі та виші Львівщини можуть перейти на онлайн-навчання з 9 березня

Тому тренери програми "Демократична школа" розповіли, як перейти на дистанційку та поєднати змішане та онлайн-навчання.

Як обрати платформу для навчання

Вчитель історії у гімназії при ЛНУ ім. І. Франка Андрій Залужний вважає, що надсилання завдань для учнів у вайбер – це не дистанційне навчання.

Вчителю потрібно визначитися з платформою й попрактикуватися. Наскільки дистанційне навчання успішне, залежить від того, наскільки вчитель орієнтується в програмі. Тому не варто постійно її змінювати,

– наголосив експерт.

Вчителі розповіли, що вони працюють в Google Classroom і Zoom. Також педагоги школи мають доступ до Google-календаря, де є розклад навчання класів, що вчаться дистанційно.

Тож, завдання можна давати в Google Classroom, а пояснювати матеріал під час уроку в Zoom. За словами експертів, поєднання двох форматів – очного дистанційного навчання (Zoom) і практичного (Google Classroom) – дає кращі результати.

Як оцінювати учнів дистанційно

Андрій Залужний запевняє, що Google Classroom дає чіткі критерії оцінювання, й учні їх знають. "Я намагаюся давати більше індивідуальних завдань і менше групових, бо є ризик, що в групі все робитиме одна людина", – сказав експерт.

Натомість вчитель історії та суспільних дисциплін у Чернівецькій гімназії №3 Микола Попадюк запевняє, що якщо вчитель починає працювати на високому рівні – тоді ж можна вимагати такої роботи й від учнів.

Загалом, кажуть експерти, варто зосередитися на формувальному оцінюванні і прогресі учня.

У цьому допоможуть індивідуальні зустрічі. Я їх проводжу в Zoom в індивідуальних кімнатах. Виділяю на таке спілкування півтори години. З кимось розмова триватиме тридцять секунд, а з кимось – пів години. Ми спілкуємося про те, який в учнів прогрес, як вони працювали, яку оцінку заслуговують,

– каже вчитель.

Якщо дитина прагне більшого, то варто визначити, що треба робити: більше писати есе, читати, виховувати повагу до дедлайнів тощо.

Онлайн-навчання: коротка інструкція для вчителів

Докладно вивчіть онлайн-платформу, на якій будете проводити дистанційне навчання (наприклад, безплатна конференція в Zoom може тривати 40 хвилин, тому потрібно попередити учнів). Для різних класів зробіть одне й те ж запрошення (конференція, яка повторюється) (приклад: 10А – 01234, 10Б – 56789). Коли буде знову онлайн-урок у Zoom, то учні певного класу будуть використовувати те ж саме посилання. Просіть учнів долучатися до онлайн-уроків із місць, де є якісний інтернет, та з використанням навушників за потреби. Спільно з учнями розробіть правила роботи в онлайні ( учні заходять під власними іменами та прізвищами, ввімкненні камери, активність, відсутність звукових перешкод тощо). Завчасно (згідно з розкладом і не пізніше, ніж за добу до уроку) повідомляйте учням про онлайн-урок і те, як до нього долучитися (наприклад, посилання та пароль до Zoom-конференції). Намагайтеся спланувати урок так, щоб учні постійно були включені в процес навчання (тести, онлайн-голосування, відповіді в чаті, інший інтерактив). Просіть учнів вмикати камери, робіть перекличку в чаті на початку та наприкінці уроку. Завдяки онлайн-формату на урок можна запросити цікаву особистість / експерта. Користуйтеся цим.

В яких областях України учні навчаються дистанційно? Через запровадження червоної зони епідемічної небезпеки або збільшення кількості хворих на онлайн-навчання перейшли школи у Івано-Франківску, Чернівцях, Житомирській, Львівській, Вінницількій та Закарпатській областях.