Якщо школи закриють на карантин: як навчати та оцінювати учнів на онлайн-навчанні

Джерело:"Нова українська школа"
Через погіршення ситуації з коронавірусом багато шкіл в різних містах вже закрилися на карантин. Тож, учні знову переходять на онлайн-навчання. Читайте поради експертів, як оцінювати та навчати учнів дистанційно.
Якщо регіон, де розташована школа, потрапляє до червоної зони, то учні 5 – 11 класів (а іноді й початкова школа) переходять на дистанційне навчання.
Важливо Школи, коледжі та виші Львівщини можуть перейти на онлайн-навчання з 9 березня
Тому тренери програми "Демократична школа" розповіли, як перейти на дистанційку та поєднати змішане та онлайн-навчання.
Вчитель історії у гімназії при ЛНУ ім. І. Франка Андрій Залужний вважає, що надсилання завдань для учнів у вайбер – це не дистанційне навчання.
Вчителю потрібно визначитися з платформою й попрактикуватися. Наскільки дистанційне навчання успішне, залежить від того, наскільки вчитель орієнтується в програмі. Тому не варто постійно її змінювати,
– наголосив експерт.
Вчителі розповіли, що вони працюють в Google Classroom і Zoom. Також педагоги школи мають доступ до Google-календаря, де є розклад навчання класів, що вчаться дистанційно.
Тож, завдання можна давати в Google Classroom, а пояснювати матеріал під час уроку в Zoom. За словами експертів, поєднання двох форматів – очного дистанційного навчання (Zoom) і практичного (Google Classroom) – дає кращі результати.
Андрій Залужний запевняє, що Google Classroom дає чіткі критерії оцінювання, й учні їх знають. "Я намагаюся давати більше індивідуальних завдань і менше групових, бо є ризик, що в групі все робитиме одна людина", – сказав експерт.
Натомість вчитель історії та суспільних дисциплін у Чернівецькій гімназії №3 Микола Попадюк запевняє, що якщо вчитель починає працювати на високому рівні – тоді ж можна вимагати такої роботи й від учнів.
Загалом, кажуть експерти, варто зосередитися на формувальному оцінюванні і прогресі учня.
У цьому допоможуть індивідуальні зустрічі. Я їх проводжу в Zoom в індивідуальних кімнатах. Виділяю на таке спілкування півтори години. З кимось розмова триватиме тридцять секунд, а з кимось – пів години. Ми спілкуємося про те, який в учнів прогрес, як вони працювали, яку оцінку заслуговують,
– каже вчитель.
Якщо дитина прагне більшого, то варто визначити, що треба робити: більше писати есе, читати, виховувати повагу до дедлайнів тощо.
В яких областях України учні навчаються дистанційно? Через запровадження червоної зони епідемічної небезпеки або збільшення кількості хворих на онлайн-навчання перейшли школи у Івано-Франківску, Чернівцях, Житомирській, Львівській, Вінницількій та Закарпатській областях.