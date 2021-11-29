Як нараховують доплати вчителям за роботу в інклюзивних класах: пояснення МОН

Міністерство освіти пояснило, як вчителям нараховують доплати за роботу в інклюзивних класах. Наприклад, якщо учень з ООП деякий час не відвідував заняття через хворобу чи з іншої причини, то це не впливає на розмір виплати педагогам.

У листі Міносвіти № 1/11-734 пояснили нюанси нарахування та виплати доплати вчителям за роботу в інклюзивних класах. Таку доплату педагогам встановлюють відповідно до постанови уряду №1096.

До теми Скільки українських дітей навчається в інклюзивних класах: дані МОН

Так, доплата у розмірі 20% від ставки встановлюється вчителям, які працюють в інклюзивному класі. Конкретний розмір доплати встановлює директор школи, враховуючи:

кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі,

складність порушення розвитку дітей,

рівень відповідальності та обсяг роботи вчителя, який працює з такими дітьми.

Ця доплата, як й інші доплати, встановлюється під час тарифікації. При цьому тарифікаційні списки повинні містити інформацію про кількість інклюзивних класів у школі, кількість навантаження педагога та розмір доплати.

Якщо через хворобу чи з інших причин протягом деякого часу в класі відсутні особи (особа) з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати педагогам за роботу в інклюзивному класі,

– зазначено в документі.

Щодо ситуації, коли із навчального плану учня вилучені деякі навчальні предмети, то в такому випадку доплати педагогу, який викладає ці предмети, не нараховуються.

Додамо, що уряд ще в червні ухвалив постанову, яка вносить зміни в організації інклюзивного навчання в Україні. Зокрема, вчителі, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, будуть отримувати надбавки і працювати по 36 годин на тиждень. Деталі – читайте у статті.

Окрім того, Кабінет міністрів затвердив нові положення про спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр. Що зміниться для дітей з ООП, їх батьків та вчителів – читайте у статті.