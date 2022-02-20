Як написати успішний мотиваційний лист і яких помилок варто уникати

Часто учні думають про навчання за кордоном чи хочуть подаватися на молодіжні обміни, але їх зупиняє вимога щодо написання мотиваційного листа. Школярам не завжди вдається уникнути помилок. Як написати успішного мотиваційного листа – читайте в нашій статті.

Мотиваційний лист – це есе про те, чому ви – найкращий кандидат для конкретної можливості. У ньому варто розповісти про себе та свої сильні сторон.

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Мотиваційний лист підсилює резюме та слугує його доповненням. Часто саме за ним відбирають кандидатів, тому грамотно написаний мотиваційний лист є досить сильною перевагою.

Вчителька української мови та літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2021 Лідія Насонова вважає, що на уроках все має бути максимально практичним. Саме так до неї прийшла ідея написати з учнями мотиваційний лист замість звичайного есе.

За її словами, навіть дорослі люди не вміють цього робити. Водночас в учнів завдяки цьому з’явиться мотивація писати не просто на оцінку, а з розумінням, як їм це знадобиться в майбутньому.

Яких помилок варто уникати при написанні мотиваційного листа

Помилка № 1. Відсутність структури

Мотиваційний лист складно назвати творчою роботою. До нього є чіткі вимоги, яких слід дотримуватися. Тут не потрібні художнє різнобарв’я.

Як правильно писати мотиваційний лист? Спочатку варто привітатися, чітко вказати, хто ви і чому його пишете. Потім чому мають обрати вас і чому вас цікавить саме ця програма. У інці обов’язково напишіть CTA (англ. call to action – заклик до дії).

Приклад CTA:

Я готова/готовий спілкуватися далі.

Я готовий/готова до подальших етапів інтерв’ю.

Часто ми рекламуємо себе, але не думаємо про потреби організації, яка розмістила можливість. Хто потрібен цій компанії? Мотиваційний лист має показати, що ви – саме така людина. На цьому особливо часто варто наголошувати учням.

Помилка № 2. Шаблонні описи себе

Часто в мотиваційних листах можна побачити шаблонні описи своєї особистості: креативний, позитивний, командний гравець, стресостійкий тощо. Коли отримуєш сотню листів з таким переліком, то здається, що всі вони – з першої сторінки Google.

Про це теж варто говорити. Але перед тим, як згадувати ту чи ту характеристику, варто переконатися у двох речах. По-перше, гляньте на кореляцію цього опису і можливості, на яку ви подаєтеся.

Наприклад, це прекрасно, що учень – креативний, але чи варто про це писати на позицію студента фінансової галузі, де в пріоритеті точність та уважність?

По-друге, обов’язково підсильте свої риси прикладом із власного життя. І звісно ж ніколи не варто дописувати собі ті якості, які не є вашими сильними сторонами. Навіть якщо дуже хочеться.

Не варто писати: "Я – креативна, позитивна та стресостійка особистість. Прекрасна організаторка та командний гравець. Саме тому я – ідеальна кандидатка на будь-яку позицію".

Як варто писати? Минулої весни вчителька організувала флешмоб #приберишкільнеподвір’я до Дня Землі. У ньому взяли участь 200 учнів школи. Гадаю, що це характеризує її як ініціативну та відповідальну людину.

Помилка № 3. Нерозуміння фінальної мети

Часто трапляється ситуація, коли хтось подається на багато можливостей одночасно. І це дуже впадає в око. Наприклад, людина просто хоче виїхати за кордон: неважливо, як саме і яка програма цьому посприяє.

І якщо вона пише в багато програм, то її мотиваційні листи будуть шаблонними і програватимуть на фоні листів людей із конкретною мотивацією. Для цього учням одразу варто подаватися на можливості, які збігаються з їхніми інтересами.

Коли очі горять, то мотиваційний лист пишеться однозначно легше. Для цього варто завжди ставити собі контрольне запитання: я подаюся на цю можливість, щоб що? Що я хочу отримати? Чим саме вона буде мені корисна і як це відповідає моїм цілям? Тоді легко зрозуміти свою унікальність,

– пояснила вчителька.

За словами експертки, хороший мотиваційний лист має складатися з привітання (до кого ви звертаєтеся), короткої інформації про себе, чому вас цікавить ця можливість і чому ви ідеальний кандидат. У кінці – заклик до дії.

Педагогиня завжди радить своїм учням мати готовий електронний пакет документів. Адже часто помічаєш хорошу можливість, коли дедлайн – завтра. Це можуть бути відскановані атестат, рекомендації, важливі відзнаки. Нехай вони будуть під рукою на електронних носіях. І структура має бути чіткою.

До слова, українські школярі можуть отримати безкоштовну допомогу під час вступу до найкращих шкіл і університетів за кордоном. До програми запрошують всіх охочих школярів з 8 по 11 клас, які знають англійську мову та мріють навчатися в іншій країні. Подати заявку можна за цим посиланням до 15 квітня. Деталі – читайте за посиланням.