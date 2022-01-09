Діти взимку відпочивають два тижні. І вже 10 січня школярі повернуться до навчання за партами. Тому нижче читайте поради, як швидко повернути учнів до реальності уроків.

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Як налаштувати учнів на навчання

Нижче ми зібрали кілька порад, які допоможуть налаштувати учнів на навчання після канікул:

Не повторюйте одразу попередню програму . Учнів насамперед цікавить те, що робили однокласники під час канікул, а не заздалегідь підготовлений план уроків, тому варто дати дітям час повторно адаптуватися в колективі – поспілкуватися з однолітками та поділитися враженнями.

. Учнів насамперед цікавить те, що робили однокласники під час канікул, а не заздалегідь підготовлений план уроків, тому варто дати дітям час повторно адаптуватися в колективі – поспілкуватися з однолітками та поділитися враженнями. Особиста зацікавленість вчителя . Розповісти про власні канікули своїм учням – хороша можливість для педагога відновити контакт та підвищити рівень довіри.

. Розповісти про власні канікули своїм учням – хороша можливість для педагога відновити контакт та підвищити рівень довіри. Більше ігор, менше оцінок . На початку семестру не можна навантажувати учнів усім й відразу. У програмі уроків варто продумати кілька цікавих ігор, які допоможуть дітям час від часу відволікатися від конкретних завдань.

. На початку семестру не можна навантажувати учнів усім й відразу. У програмі уроків варто продумати кілька цікавих ігор, які допоможуть дітям час від часу відволікатися від конкретних завдань. Знання з предмета на практиці . Дітям необхідно нагадати, чому взагалі треба вчити той чи інший предмет. В період після канікул варто вказувати на практичне застосування знань. Це допоможе школярам зацікавитись навчальним процесом. На уроках фізики можна розповісти, яким чином мерехтять гірлянди.

. Дітям необхідно нагадати, чому взагалі треба вчити той чи інший предмет. В період після канікул варто вказувати на практичне застосування знань. Це допоможе школярам зацікавитись навчальним процесом. На уроках фізики можна розповісти, яким чином мерехтять гірлянди. Пауза в монолозі вчителя. Ще однією порадою для покращення концентрації учнів є короткотривала тиша посеред вчительського монологу. Перед тим, як сказати щось важливе, на мить затамуйте подих та зробіть невелику паузу. Це приверне увагу учнів.

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Створіть книгу спогадів про свята

Попросіть учнів записати свої найкращі спогади про зимові канікули до спільного зошита. Учні будуть мати багато вражень, щоб поділитися з однокласниками, тому такий зошит – чудова можливість це зробити.

Також попросіть дітей намалювати або принести фото їхнього улюбленого подарунку, а тоді хай напишуть кілька речень про нього.



Учні роблять новорічні листівки / Фото nvk24.com

Як тільки учні завершать свою сторінку спогадів, попросіть їх поділитися написаним з класом або створіть спільну книгу. Після цього скажіть, що відпочинок у всіх був чудовим, але пора повертатися до навчання.

Зробіть новорічні обіцянки

Повернення з канікул – чудова нагода навчити учнів планувати позитивні зміни на майбутнє. Скажіть учням, що новий рік означає новий початок і вони можуть пообіцяти собі дещо.

Дайте кілька обіцянок, спільно провівши мозковий штурм. Наприклад, запропонуйте їм такі речення:

У 2022 я хочу навчитися…

У 2022 я хочу вміти краще…

Мої цілі на 2022 рік…

Креативне писання

Спокійний спосіб повернути учнів у навчальне русло – дати їм можливість написати про найкращий подарунок, який вони дарували чи отримували.

Або попросіть дітей описати їхню традицію святкування Нового року. Ось кілька запитань:

Яка твоя улюблена їжа, яку ти їв/їла на свята?

З ким ти провів/провела найбільше часу на канікулах і чому? Чим ви займались?

Які місця ви відвідали?

Що ти робив/робила з сім’єю на зимових канікулах?

Приверніть увагу класу за допомогою цікавості

Коли учні задовольнили свою цікавість щодо однокласників, ви можете переключити її на класну роботу через сенсорний вплив. Відомо, що нове краще засвоюється через рухи, цікаві предмети, зображення, відео, зміни кольору чи непередбачуваної поведінки вчителя.

Тож чому б не одягнути щось незвичне? Або не ввімкнути музику, коли діти заходитимуть до класу, почати уроки з показу динамічного кліпу тощо.

Або ж змініть обстановку – запаліть свічки, повісьте новий постер, який стосується теми під старий тощо. І коли на уроці будете проходити повз стіну – несподівано зірвіть старий так, щоб на його місці залишився новий. Це сподобається дітям.

Тістечка і обмін

Повідомте дітям на початку першого дня навчання, що після уроків їх чекає сюрприз. Використайте останні півгодини дня для міні-вечірки з печивом або пограйте у шаради.

Нехай діти показують без слів свої плани на новий рік або різдвяні спогади, а інші відгадують. Це зробить вечірку інтерактивною і спонукатиме дітей ділитися мріями і амбіціями.

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До слова, всі діти з нетерпінням чекали на канікули, щоб нарешті відпочити від навчання та забути про підручники. Проте багато учнів разом з тим отримали чималий список домашніх завдань. Чи мають вчителі задавати домашку на канікули – читайте у статті.