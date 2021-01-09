Школярам, які відвикли від занять протягом канікул, часто доволі складно повертатися до навчального процесу. Адже коли вільний від уроків час стає тільки спогадом, повторна мотивація учнів може стати справжнім викликом для педагогів.

Як полегшити процес реінтеграції школярів після канікул та ефективно провести уроки? Освіта 24 зібрала кілька порад для вчителів, що допоможуть налаштувати дітей на навчання після канікул.

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Не повторювати одразу попередню програму

Часто найбільшою помилкою вчителів є занурення в програму того, що діти вивчали до канікул. Провідні психологи та неврологи радять застосовувати неформальний підхід.

Учнів насамперед цікавить те, що робили однокласники під час канікул, а не заздалегідь підготовлений план уроків, тому варто дати дітям час повторно адаптуватися в колективі: поспілкуватися з однолітками та поділитися власними враженнями від проведеного вільного часу.

Особиста зацікавленість вчителя

Учням важливо поділитися враженнями не тільки з однокласниками, але й з авторитетними дорослими. Якщо більшість вільного часу діти проводили з батьками, то розповісти про канікули вчителю – хороша можливість відновити контакт та підвищити рівень довіри.

Педагогам варто проявляти особисту зацікавленість, ставлячи уточнювальні запитання: "Як це було?", "Які емоції ти відчував(-ла)?", "Що тобі найбільше сподобалось?".

Жодних творів про канікули

Розповідь про канікули не має бути формальною частиною навчального процесу, а тим паче не може бути оціненою вчителем.

Психологи радять спілкуватися про вільний час неформально, поза програмою, в пріоритеті вербально, й давати дітям завдання написати твір на кшталт "Як я провів літо" чи "Як я зустрів Новий рік" скоріше тільки завадить педагогові налаштувати школярів на навчальний процес.

Спілкуйтеся з учнями більше / Фото 24 канал

Більше ігор, менше оцінок

На початку семестру не можна навантажувати учнів усім й відразу. У програмі уроків варто продумати кілька цікавих ігор, які допоможуть дітям час від часу відволікатися від конкретних завдань.

Важливими аспектами є також не надто жорстке оцінювання та менша, ніж зазвичай, вимогливість вчителя. Це забезпечить м’який перехід від безтурботності під час канікул до серйозності в навчальному процесі.

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Знання з предмета на практиці

Дітям необхідно нагадати, чому взагалі треба вчити той чи інший предмет. В період після канікул як ніколи, варто вказувати на практичне, побутове застосування знань. Це допоможе школярам більше сконцентруватися й зацікавити навчальним процесом. На уроках фізики, наприклад, можна розповісти, яким чином мерехтять гірлянди, а на уроках біології – чому ялинка з часом висихає.

Короткотермінові цілі та пауза в монолозі вчителя

Дозвольте учням самим визначати короткотермінові цілі. Йдеться не про великі амбіції, а саме про маленькі досягнення: від покращення оцінок з конкретних предметів до прочитання певної книги. Якщо дитина сама обере собі мету, це дозволить їй простіше звикнути до навчального процесу.

Ще однією порадою для покращення концентрації учнів є короткотривала тиша посеред вчительського монологу. Перед тим, як сказати щось важливе, на мить затамуйте подих та зробіть невелику паузу. Це приверне увагу учнів та дозволить їм краще запам’ятати сказане.