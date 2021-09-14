Як МОЗ визначатиме відсоток вакцинації вчителів у школі: пояснення Кузіна

У МОЗ активно готуються до нової хвилі пандемії COVID-19, закликаючи освітян вакцинуватися. Адже, якщо епідемситуація погіршиться, навчальні заклади з низьким відсотком вакцинованих працівників закриють.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, як перевірятимуть відсоток щеплених освітян.

Важливо Гроші за щеплення та ймовірність дистанційки: у регіонах України триває вакцинація освітян

Кузін пояснив, що наразі єдиної електронної статистики вакцинованих вчителів та викладачів немає. Натомість кількість вакцинованих освітян повинні мати директори шкіл.

У нас особиста медична книжка, де є усі результати аналізів, інформація про стан вакцинації. Директор школи має доступ до цієї інформації та може збирати її від учителів,

– зазначив головний санітарний лікар.

Як зауважив Кузін, зараз основна інформація дійсно збирається через керівника закладу освіти. На зауваження, що під час підрахунку щеплених вчителів є людський фактор, санлікар відповів, що похибка є можливою всюди.

"Ми маємо людський фактор майже щодо усієї статистики. Похибка є можливою. Коли людина з групи ризику вакцинується, може обрати будь-який майданчик для вакцинації. Інколи вона може не сказати, що є працівником освіти, і в електронній системі її освітянином не позначать", – сказав Кузін.

Актуально COVID-19 та вакцинація вчителів: чи зможуть школи працювати очно при посиленому карантині

Він наголосив, що у питанні відсотка вакцинованих вчителів саме керівники закладів освіти нестимуть відповідальність за гарантування безпечних умов освітнього процесу.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що навчальний формат залежить від того, в якій зоні перебуває регіон із закладами освіти. Так: