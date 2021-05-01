Як мотивувати школярів робити домашнє завдання: 7 порад для вчителя

Далеко не всі учні у захваті від того, що їм потрібно робити домашнє завдання. Але учні полюблять робити уроки вдома, якщо вчитель допоможе їм знайти баланс у роботі та зробить цей процес цікавим для школярів.

Читайте кілька корисних порад, які допоможуть педагогам з досвідом та навіть учителям-початківцям мотивувати учнів робити домашнє завдання.

До теми Чи будуть учні в Києві навчатися влітку через карантин: рішення КМДА

Як мотивувати школярів робити домашнє завдання:

Зв'язуйте домашнє завдання з реальним життям

Щоб зацікавити учнів домашнім завданням, створіть умови, щоб цей процес був свідомим для дітей та пов’язаним з реальним життям. А щоб учні розуміли, навіщо потрібно домашнє завдання, покажіть практичну цінність результатів.

Так, виконуючи чергову "домашку", кожен учень має відповісти на такі запитання: Навіщо я це роблю? Де у повсякденному житті я можу використати щойно ці знання чи навички? Це і буде найкращим мотиватором для дітей.

Пропонуйте вибір

Якщо у вас є така можливість, то пропонуйте учням вибір. Це допоможе зацікавити їх у виконанні завдання.

Наприклад, дітям потрібно вивчити вірш Івана Франка. Дозвольте кожному обрати саме той вірш, який сподобається їм найбільше. Потрібно написати твір? Дозвольте їм обрати одну з декількох тем чи запропонувати свою.

Саме можливість вибору сприятиме залученню учнів у рутинний процес напрацювання необхідних навичок.

Контролюйте обсяг

Не давайте учням об'ємні завдання, які потребують багато часу на виконання. Бо в такому учні будуть відкладати його і, скоріше за все, більшість не виконає завдання зовсім.

За словами експертів, домашнє завдання має бути зрозумілим і не надто складним. Або якщо це дійсно об’ємна, але важлива робота – навчіть їх принципу "Великого слона їсти маленькими шматочками".

Враховуйте інтереси та уподобання учнів

Проведіть опитування серед школярів та дізнайтеся, чим вони цікавляться. Наприклад, якщо виявиться, що більшість дітей захоплюється пригодами Гаррі Поттера, то спробуйте не просто задавати домашнє завдання, а зробити їх на відповідну тематику.

Наприклад, вивчаючи часові пояси на уроках географії, запропонуйте згадати, в яких країнах за казкою Джоан Роулінг знаходяться школи чаклунства та визначити різницю у часі між ними – Гоґвортс, Велика Британія (GMT+1); Дурмсланг, Болгарія (GMT+3) тощо.

Заохочуйте творчість

Саме творчі проєкти найбільше мотивують дітей та дозволяють зробити рутинний процес захопливим. Тому, вивчаючи карту, запропонуйте учням намалювати власну карту вигаданого острова зі скарбом. Але встановіть обов'язкові правила.

Тому радимо час від часу пропонувати учням домашні завдання у творчому форматі. Наприклад, у вигляді коміксу, фантастичного твору, скетчу тощо. За допомогою цього ви не лише змотивуєте школярів, а й зможете відкрити своїх учнів з іншого боку.

Чергуйте типи завдань

Діти не люблять завжди виконувати одні й ті ж типи завдань та вважають це нудним. Тому, щоб втримати увагу учнів і зберегти їх мотивацію, чергуйте типи завдань та періодично додавайте нові.

Використовуйте онлайн-технології

А ще варто залучати зручні онлайн-інструменти для домашніх завдань. З їхньою допомогою ви зможете додатково мотивувати учнів навчанням.

Наприклад: